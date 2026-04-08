София опря до пряко договаряне за боклука в три района

Днес, 17:12
Трите района в момента се чистят по силата на временна организация с общински ресурс.

Столична община премина към пряко договаряне за сметосъбирането в три столични района - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Общината ще преговаря директно с четири конкретно посочени фирми, като условията по поръчката остават без промяна. Очаква се с победителя да бъде сключен 5-годишен договор. 

“Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” останаха без сметосъбираща фирма, след като и трите компании, подали оферти по злополучната мегапоръчка за чистотата, бяха отстранени като неподходящи. И тук имаше съдебно дело, но Върховният административен съд реши окончателно, че процедурата за тази обособена позиция правилно е била прекратена. 

Към момента не е ясно как са подбрани четирите фирми, поканени на пряко договаряне. В списъка попадат “Чистота София ДЗЗД”, “Евро Импекс”, “Сорико-Бакс” и “Еко ресурс-р”. Част от компаниите са участвали в предната процедура, макар и не всички за тази позиция. Според публикации има косвени връзки между фирма "Еко ресурс-р" и Христофорос Аманатидис - Таки. Процедурата на пряко договаряне предизвика остър коментар от лидера на "Спаси София" Борис Бонев. 

"Изцяло решение на кмета е кои фирми да бъдат поканени за преговори. В момента тази зона се чисти с ОБЩИНСКИ капацитет, за което увеличихме щатната бройка на общинския Завод за боклук със 180 човека. Сега изведнъж отново отиваме на частни фирми на хора с прякори. Анализът оставям на вас!", написа в социалната мрежа "Фейсбук" Бонев. 

 

 

Фирмите имат срок до 20 април да подадат оферти. Първоначално срокът е бил още по-кратък - до 16 април, но ден по-късно е удължен. С новия срок фирмите на практика имат 14 дни да подготвят оферти - процедурата е обявена на 6 април. В документацията се уточнява, че са запазени изискванията по предходната процедура, което означава, че няма промени в частта с цените. Прогнозната стойност на бъдещия договор, който е за 5 години, е 34 463 394 евро без ДДС. 

Още се чака развитие по обособените позиции, по които решенията на общината за прекратяване на процедурата с аргумент прекалено високи цени бяха отменени от съда. Така кметството отново е на етап финализиране на процедурите. 

