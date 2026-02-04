Скандалът със скритите камери достигна и до София

Скандалът със скритите камери в салони за епилация, записи от които се появиха в порносайтове, достигна и до София.

Нови видеа - този път от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в столицата, са били пуснати в порносайтове, съобщи NOVA след сигнали от зрители. Министерство на здравеопазването потвърди, че при проверка е установено наличието на камера.

На разпространените кадри се виждат жени, заснети по време на гинекологичен преглед. Медицинските консултации са записвани с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Част от видеата са качени в платени сайтове за възрастни.

Още днес здравният министър в оставка Силви Кирилов разпореди незабавна проверка. При извършването й от СРЗИ е в кабинета е установено наличие на камера. Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи, съобщават от МЗ.

Вече е ясно, че потърпевшите жени от всички известни случаи досега са десетки, сред тях има малолетни и непълнолетни. До момента няма повдигнати обвинения. От здравно министерство призоваха пациентите да подават сигнали до ведомството при съмнение за поставени камери в помещения за провеждане на прегледи.

Скандалът започна от Бургас, където стана ясно, че видеозаписи от поне два салона за козметични процедури са били разпространявани в сайтове за възрастни. Разследващите проверяват и трета фирма за лазерна епилация с обекти в Бургас, Ямбол и Пловдив за евентуално незаконно видеозаснемане на клиенти.

През последните дни десетки жени от Казанлък съобщиха, че техни снимки и видеа от козметичен салон са се появили в порносайтове. Кадрите са заснети още през 2023 г., а в социалните мрежи потърпевшите повдигат въпроса защо в зоните за интимни процедури е имало поставена камера. Прокуратурата обяви, че по случая в Казанлък е образувана проверка.

Колкото до Бургас, там има образувани две досъдебни производства - по едно за всеки от салоните.

Днес от МВР и прокуратурата съобщиха, че достъпът до голяма част от видеата, изтекли от козметични салони в Бургас, е ограничен. По думите на началника на отдел "Икономическа полиция" в Бургас Асен Фортунов, са иззети камери за видеонаблюдение, записващи устройства, телефони и хард дискове от различни адреси в Бургас. Все още по случая няма задържани. В бургаската полиция продължават да постъпват нови сигнали по случая.

На този етап няма правно основание двете козметични студиа в Бургас да бъдат затворени, каза Щелиян Димитров, прокурор и говорител на районната прокуратура в града. Единият обект все още продължава да работи.

Достъпът до видеата е ограничен след указанията на прокуратурата и със съдействието на чуждестранни служби. "Става въпрос за стотици видеоклипове", каза Димитров, цитиран от БТА.

ПРОВЕРКИ

Комисията за защита на личните данни съобщи, че са образувани административни производства с извършване на проверки на място и че ще работи заедно с прокуратурата и МВР.

"Съгласно практиката на КЗЛД, видеокамери не следва да се разполагат в стаи за отдих, помещения за преобличане, както и в помещения, в които се извършват процедури със съблечени лица. Факт е обаче, че осъществяването на видеонаблюдение не е нормативно регламентирано, а становищата на Комисията нямат задължителен характер, те са препоръчителни", се казва в съобщението. "Разпространените записи в различни сайтове съдържат видеокадри на тела на субекти, и само чрез тях не могат да бъдат безспорно идентифицирани от трети лица, а единствено лично или от техни близки", казват още от КЗЛД.