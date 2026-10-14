Радев се скара на Борисов, че създава паника за дизела

Премиерът Румен Радев използва днешното си изслушване в парламента по повод атаките с дронове в Черно море, за да коментира опасенията на опозицията, че страната може да се окаже с недостиг на горива, след като управляващите вдигнаха забраната за износ. Освен че обвини лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във всяване на паника, Радев твърдеше, че няма вариант, при който да останем без суров петрол и без дизел.

Коментарите му дойдоха след въпрос на депутата от ГЕРБ Христо Гаджев, който се поинтересува какво ще направи правителството, за да се справи с икономическите последици от атаките, като конкретно спомена растящия застрахователен риск за корабоплаването в Черно море, който дърпа нагоре и другите разходи за превоз. Премиерът заяви, че възможностите на страната са изключително ограничени и едва ли действията ни ще доведат до някаква промяна при застраховките.

След това заговори конкретно за горивата, като атакува герберите, че техният партиен водач създава проблем като „насажда паника“, когато при обиколките си из страната говори, че вдигнатата забрана ще доведе до дефицит. По думите му, дизел има и ще има, рафинерията на „Лукойл“ е осигурена със суровини, а новият особен управител, когото кабинетът му назначи , е успял да вдигне обема на преработка. Рафинерията разполагала със запаси от суров петрол и дизел – за един месец, обясни Радев, а при проблем може да се разчита и на запасите на държавния резерв. „Няма място за паника, истерия и предизборни манипулации“, отсече категорично Радев.

Изслушването продължава.