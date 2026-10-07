Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб

Операцията по издирване и спасяване на екипажа на първия ударен от дронове кораб в Черно море на 70 мили от Бяла се прекратява и няма да бъде подновявана, съобщиха на брифинг от ИА "Морска администрация".

Не са намерени хора, нито тела, а само лодка, жилетки и част от оборудването на плавателния съд.

Издирвателните действия са прекратени малко след 17:00 ч. във вторник вечерта.

Няма и не се очаква да има следи от моряците на турския кораб, плавал под флага на Того от Египет за Румъния.

Сигналът за атаката по него, когато е потопен за 3 минути, е получен в 02:54 през нощта в понеделник срещу вторник от буй и е регистриран в координационния център за морско търсене и спасяване.

Вторият сигнал - от втория кораб, със спасени 18 души екипаж, е получен от втори буй в 3:22 минути от втори буй, след което започва комуникацията. Около 3:30 минути моряците са били готови за евакуация. В този момент започва координиране на спасителните действия от намиращите се наблизо плавателни средства.

В неизвестност остава екипажът на плавалия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN. По неофициална информация на борда му е имало 10 моряци, твърди Би Ти Ви. Българската страна предприе незабавно издирвателна акция, но бяха намерени само обърната лодка и плаващи спасителни жилетки.

Морският съд стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла в нощта срещу вторник. Продължава и издирването на оцелели, след като съдът е потънал само за 3 минути през нощта във вторник в изключителната икономическа зона на България.

Корабът е плавал от Египет с направление към Румъния, когато е поразен с морски и безпилотни летателни апарати. ALFA WATAN потъва бързо след атаката.

Съдът е собственост на турска компания. Неуспешни са опитите за връзка с дружеството, базирано в Мерсин, пише специализираният морски сайт "Маритайм". ALFA WATAN е кораб за генерални товари, построен през 1976 г. Съдът има дължи 83,57 м., широчина 11,84 метра и дедуейт 3160 т.

Индийският моряк, който е един от двамата в болница от екипажа на втория ударен кораб ABLE, е прекарал спокойно нощта.

Той беше настанен във Военноморската болница във Варна. Състоянието му остава стабилно, но много тежко, съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от бТВ. По данни на медиците мъжът е получил над 40% изгаряния по тялото от лумналия на борда пожар, а останалите 16 членове на екипажа са добре. Капитанът, който е турски гражданин,е с травма на главата и също в болница във Варна.