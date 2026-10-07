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"Прогресивна България" се сниши за атакуваните кораби

Управляващите не позволиха да има изслушване на премиера Радев и военния министър Стоянов

Днес, 11:55
Министърът на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен радев.
БГНЕС
Министърът на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен радев.

"Прогресивна България" съвсем се сниши за атаката с дронове по двата товарни кораба в Черно море. Мнозинството не сметна за нужно премиерът Румен Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтролът на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. 

В началото на днешното пленарно заседание съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев поиска премиерът да бъде извикан в Народното събрание заедно с председателя на ДАНС, директора на военното разузнаване, шефа на ДАР, министрите на отбраната, транспорта и вътрешните работи. Предложението обаче бе отхвърлено от управляващите и събра едва 88 гласа "за". Мирчев обвини ПБ, че се притеснява от изслушването, както и че обществото има право да знае какво се е случило. 

Освен това за днес бе предвиден и блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов в парламентарната комисия по отбрана, но впоследствие се оказа, че изслушването ще се проведе следващия вторник. Днес министърът ще присъства на Консултативния съвет по национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова, но не стана ясно защо изслушването ще е чак идната седмица, а не в четвъртък например. Вчера Стоянов участва в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви. От участието му излезе, че 15 часа след атаката той не знае нищо нито за корабите, нито за дроновете, които ги удариха. Късно снощи украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинските и българските ВМС са обменили информация и става дума за комбинирана руска атака. Същите думи използва и премиерът Радев, без да уточни, че атаката е руска, нито съобщи, че са водени разговори с украинската страна. 

В парламента бяха прочетени две декларации за атаката - на "Възраждане" и на "Демократична България". Управляващите отвърнаха с декларация за Деня на достойния труд. По-рано днес премиерът Румен Радев също беше лаконичен. В началото на днешното заседание на Министерския съвет той благодари на екипажа на българския кораб, на спасителните екипи, на ВВС, на ВМС и "Гранична полиция", на Морския спасителен център и лекарите във Варна за професионалните действия за оказване на помощ на бедстващите моряци и отново не спомена Русия. 

В пестелив пост в платформата Х  външната министърка Велислава Петрова-Чамова също не посочи Русия. 

 

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Ключови думи:

руски дронове, Черно море

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