Прокурорската колегия върна на Янкулов искането за уволнение на Сарафов

Правосъдният министър настоява за дисциплинарка за доскоро и.ф. главния прокурор

29 Апр. 2026Обновена
Борислав Сарафов
Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет върна предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов обратно на министъра на правосъдието Андрей Янкулов.

Той има срок, в който да отстрани установените от кадровиците недостатъци в предложението. Сред тях са да посочи точната длъжност на Сарафов и да приложи всички доказателства за твърденията си, особено по сигнала на Теодора Георгиева. Той е за заплахи срещу нея в чужбина и за посещенията ѝ в ресторант „Осемте джуджета” с Емилия Русинова.

Ако министърът не изпълни дадените указания в срок, Прокурорската колегия ще остави без разглеждане искането му.

В отговор на поставените от колегията въпроси министър Янкулов подчерта, че не използва самия сигнал на Теодора Георгиева като доказателство за твърдените дисциплинарни нарушения. По думите му основанията се извеждат от официални съобщения на прокуратурата, приложени документи към тях, както и от медийни публикации. Той уточни, че сигналът не е част от доказателствения набор, на който се позовава.

Министърът коментира и процедурните въпроси около действията си, като посочи, че сроковете за сезиране на компетентните органи са кратки и не позволяват отлагане на предложенията за дисциплинарна отговорност. Според него евентуално забавяне би довело до пропускане на преклузивни срокове и невъзможност за образуване на производство.

Преди това Прокурорската колегия на ВСС включи като втора точка от дневния ред  на днешното си заседание разглеждането на предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов срещу Сарафов да бъде образувано дисциплинарно производство и той да бъде уволнен от системата.

Точката бе внесена от Комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“. Тя е записана като "Прeдложение с рег. индекс №ВСС - 5492/30.03.2026 г. от Андрей Янкулов - министър на правосъдието, за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор на Република България към датата на внасяне на предложението".

Сарафов вече подаде оставка като и.ф. главен прокурор, която бе приета, но остана зам.главен прокурор и директор на Националната следствена служба

В предложението си за дисциплинарка министър Янкулов смята, че Сарафов трябва да бъде уволнен за извършени действия и бездействия в качеството му на фактически и. ф. главен прокурор. Министърът пише, че последователният модел на поведение на Сарафов се характеризира с отклонение от установените стандарти за професионална етика, институционална сдържаност и зачитане на независимостта на съдебната власт.

Едно от основанията, които се сочат сега за Сарафов, е оповестената от самата прокуратура официална комуникация на българската с Европейската прокуратура по случая с временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева.

Две от останалите групи основания се отнасят до грубо смесване от страна на Борислав Сарафов на публичната му функция с личен интерес и недопустимо използване на институционалния авторитет на прокуратурата за цели, несъвместими с правомощията на длъжността, която фактически заема. Става дума за случая, в който Сарафов иска отвод на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по жалба срещу отказ на специалния прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали от архива на Петьо Петров - Еврото.

Другото нарушение на Сарафов е искането му за отвод на всички съдии, които са членове на Съюза на съдиите в България. "Исканията на Сарафов, макар да касаят лично него като засегнат или потенциално засегнат от проверка или разследване от специалния прокурор, са подадени в институционалното му качество, което претендира да притежава, с което по недопустим начин ангажират цялата институция Прокуратура на Република България", сочи министърът.

Четвъртата точки в искането за уволнението на Сарафов са публичните му изявления по случая "Петрохан", с които той, според министъра, "прави непремерено публично изказване в самото начало на разследването, когато следствените версии би трябвало да са в съвсем начален етап на изясняване".

Последното основание е реакцията на прокуратурата, след като се разбра, че Върховният касационен съд е постановил актове, с които се приема, че след 21 юли 2025 г. Сарафов няма легитимност да го сезира в качеството си на и.ф. главен прокурор. В позицията на прокуратурата върховният съд беше обвинен, че опитва да постигне нелегитимни цели и действа в политически интерес. 

Ключови думи:

Борислав Сарафов, прокурорска колегия, Андрей Янкулов

