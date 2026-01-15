Правната комисия на НС отхвърли връщането на машинния вот

Предложението на ПП-ДБ да се върне практиката, при която се гласува с машини, които разпечатват протокол с резултатите, а секционните избирателни комисии броят контролни разписки от гласовете, беше отхвърлено от парламентарната правна комисия, която го разгледа този следобед. Това стана въпреки проведения снощи протест в защита на машинния вот.

Подкрепа за законопроекта на обединението дадоха неговите депутати, заедно с членовете на комисията от МЕЧ, "Величие" и АПС. Управляващите гласуваха с "против" и "въздържал се", като "Възраждане" също се въздържа, макар че националистите говореха, че искат машинен вот.

Предстои разглеждането в комисията на втория законопроект с промени в Изборния кодекс, който обединява множество и разнообразни предложения на различни политически сили. В него се съдържа и идеята за замяна на сегашните машини с нови - скенери, броящи хартиени бюлетини.

По-рано днес водачът на ДПС Делян Пеевски обяви, че партията му подкрепя скенерите, срещу които вчера ПП-ДБ организира протеста (преди година Пп внесе предложение точно за скенери, което все още е част от сегашния общ законопроект - бел.ред.). Ако това не стане, тогава Изборният кодекс не трябва да се променя, смята той - позиция, която е сходна с изразената от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

На заседанието на комисията депутатът от ГЕРБ-СДС Бранимир Балачев изрази виждането на партията - настоящите машини създават проблеми, могат да бъдат манипулирани и трябва да бъдат заменени от скенерите. Балачев призна, че промените се правят в последния момент, но изтъкна, че това не означава, че не трябва да се положат усилия да се направи най-доброто - а според него това са скенерите.

Божидар Божанов от ПП-ДБ му възрази, че ако е имало проблеми с устройствата, причината е, че заради ГЕРБ устройствата трябва да печатат бюлетини с хартия, която ги поврежда. Той беше категоричен, че други проблеми с машините няма, и обвини управляващите, че лъжат избирателите.

Адвокат Валя Гигова представи позицията на Висшия адвокатски съвет - да не се извършват радикални промени в кодекса, да се запази възможността за избор между хартия и машина при гласуване и да се броят разписките, разпечатани от устройствата.

"Сега" припомня основните предложения в двата законопроекта:

Законопроектът на ПП-ДБ , внесен декември м.г., в общи линии връща машините като основен метод на гласуване. Предвижда се устройствата да отпечатват протокол с резултатите от вота, а също и разписки за всеки подаден глас, които да се преброяват след края на изборния ден. Същото наскоро поиска и президентът Румен Радев. Това връща старите правила, отменени през 2022 г., когато ГЕРБ, ДПС и БСП въведоха два вида хартиени бюлетини - едната се разпечатва от машината, а другата е класическата бюлетина, попълвана на ръка.

По-сложно стоят нещата с другия законопроект, който е на второ четене. Той обединява предложения на ПП, ДБ, "Възраждане", ИТН и БСП. Докладът по него, който днес трябва да разгледа правната комисия, наброява 123 страници, като в него се съдържат много разнообразни предложения. Ето най-важните сред тях:

- да се създадат преброителни комисии, отделно от секционните комисии, в които да се извършва броенето на гласовете – подкрепено ПП-ДБ, ИТН, БСП;

- да се окрупнят избирателните секции - една секция да включва до 2000 избиратели, вместо по 1000, както е сега – вносител ИТН;

- избирателните списъци да се съставят на базата на гласувалите на последните избори, като останалите подават заявления, ако искат да бъдат включени (форма на активна регистрация – бел.ред.) - вносител БСП, като срокът, който се дава на ЦИК за това е един месец, плюс още един месец на общинските администрации;

- да се въведат устройства за сканиране на личните документи на избирателите, като данните се подават в електронен списък на гласоподавателите - вносител ПП-ДБ, като срокът за закупуване на машините е една година;

- да се въведе нов метод на гласуване – чрез устройства за сканиране на хартиени бюлетини – вносители ПП-ДБ, ИТН, като се предвидени различни срокове за придобиването им - според обединението това трябва да стане до 1 година от обнародването на закона, а според партията на Слави Трифонов - само за три месеца;

- да се върне гласуването изцяло с машини, като се отпечатва машинен протокол с резултатите и се броят контролните разписки, пуснати от устройствата за всеки подаден глас - вносители ПП-ДБ, "Възраждане";

- да се ограничат избирателните секции в чужбина, като в страните извън ЕС се образуват до 20 избирателни секции – вносител "Възраждане";

- да се разшири съставът на ЦИК – от 15 на 25 членове, като се изберат нови комисари, като всяка парламентарна формация излъчи представители, пропорционално на резултатите си от последните избори – вносител "Възраждане", като това стане в срок от 30 дни след влизането в сила на закона.