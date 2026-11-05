Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Последният напън за изслушванията за ВСС е днес

Пред правната комисия ще се представят четирима съдии, номинирани за Прокурорската колегия

Днес, 14:14
Днес правната комисия влиза на финалната права с изслушванията на кандидатите за ВСС. Очаква се те да бъдат гласувани на 19 ноември. За да има избор претендентите трябва да съберат поне 2/3 от гласовете, т.е. "Прогресивна България" няма мнозинство да подреди ВСС самостоятелно.
БГНЕС
Днес правната комисия влиза на финалната права с изслушванията на кандидатите за ВСС. Очаква се те да бъдат гласувани на 19 ноември. За да има избор претендентите трябва да съберат поне 2/3 от гласовете, т.е. "Прогресивна България" няма мнозинство да подреди ВСС самостоятелно.

Парламентарната правна комисия ще приключи днес изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. След малко пред депутатите ще застанат последните четирима по азбучен ред от номинираните за Прокурорската колегия на съвета. Всички те са съдии - Иван Калибацев от Районния съд в Пловдив, Красимир Комсалов, който е председател на Окръжния съд в Пазарджик, Милена Карагьозова, която е зам.-шеф на Окръжния съд във Велико Търново и Стефан Милев от Софийския градски съд. И четиримата са издигнати от депутати от управляващата "Прогресивна България".

Всъщност, депутатите не издигнаха нито един действащ прокурор за член на Прокурорската колегия. Кандидатите за нея за 8. Парламентът трябва да избере петима от тях. Вчера мина изслушването на Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Салкова. Дечев е номиниран и за Съдийската колегия. С него кандидатите за нея са общо 13. Те бяха изслушани във вторник и сряда.

КАКВО Е ИЗВЕСТНО

Стефан Милев има дълъг прокурорски стаж, преди да стане съдия. На практика той е бил прокурор също толкова време, колкото и съдия. Преди години, по времето на предходния ВСС, той беше наложен от мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров за и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента по щат се води в Софийския градски съд, но от 2023 г. е командирован в Софийския апелативен съд. Преди гласуването му за и.ф. шеф на районния съд преди години тогавашният председател на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да не показват, че този избор е на принципа "който има вуйчо владика, ще успее", и припомни констатациите на Европейската комисия, че назначенията в съдебната власт са безпринципни.

Иван Калибацев беше кандидат и в изборите за ВСС през 2022 г., от съдийската квота, но не събра нужните гласове, за да стане член на съвета, който тогава така или иначе не беше обновен. През 2022 г. редови районен съдия от Пловдив пусна сигнал срещу методите на работа на Калибацев като председател на съда. В сигнала се споменаваха и действия на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, тогава адвокат по дело в Пловдив. Сигналите на съдията до ВСС обаче не доведоха до резултат. Но пък срещу него, по искане на Калибацев бяха образувани куп дисциплинарни производства. Наказанията по тях паднаха във ВАС.

СЪСТАВ

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство. Това означава, че "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите избират четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската. Съдиите изслушаха своите кандидати на 31 октомври и ще гласуват в събота, а следователите - на 21 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

ПБ намеси случая "Петрохан" и Петричкия Ескобар в изслушването за ВСС
04 Ноем. 2026
Правната комисия заседава над 13 часа за ВСС
03 Ноем. 2026
Парламентът започна маратона за избора на членове на ВСС
02 Ноем. 2026
Съдиите питаха кандидатите за ВСС за подслушването, Сарафов и Брендо
01 Ноем. 2026
2275 съдии изслушват днес 21 кандидати за ВСС
31 Окт. 2026
Прокурорите избраха своите четирима във ВСС
25 Окт. 2026
Прокурорите гласуваха масово на изборите за ВСС
24 Окт. 2026
Кого е поощрявал Сарафов с допълнителни заплати се оказа дълбока тайна
23 Окт. 2026
ВСС се изнерви: Прокурорите вземаха бонуси, а критикуват
22 Окт. 2026
Кандидатите за новия ВСС осъдиха шуробаджанащината на стария
18 Окт. 2026
Съдии алармират за опасност от манипулации на изборите за ВСС
24 Септ. 2026
Появи се кандидат за ВСС и от следователите
19 Септ. 2026
Парламентът ще избере своята квота във ВСС на 19 ноември
16 Септ. 2026
ПБ говори едно, а друго прави за ВСС
10 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави