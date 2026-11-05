Последният напън за изслушванията за ВСС е днес

БГНЕС Днес правната комисия влиза на финалната права с изслушванията на кандидатите за ВСС. Очаква се те да бъдат гласувани на 19 ноември. За да има избор претендентите трябва да съберат поне 2/3 от гласовете, т.е. "Прогресивна България" няма мнозинство да подреди ВСС самостоятелно.

Парламентарната правна комисия ще приключи днес изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. След малко пред депутатите ще застанат последните четирима по азбучен ред от номинираните за Прокурорската колегия на съвета. Всички те са съдии - Иван Калибацев от Районния съд в Пловдив, Красимир Комсалов, който е председател на Окръжния съд в Пазарджик, Милена Карагьозова, която е зам.-шеф на Окръжния съд във Велико Търново и Стефан Милев от Софийския градски съд. И четиримата са издигнати от депутати от управляващата "Прогресивна България".

Всъщност, депутатите не издигнаха нито един действащ прокурор за член на Прокурорската колегия. Кандидатите за нея за 8. Парламентът трябва да избере петима от тях. Вчера мина изслушването на Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Салкова. Дечев е номиниран и за Съдийската колегия. С него кандидатите за нея са общо 13. Те бяха изслушани във вторник и сряда.

КАКВО Е ИЗВЕСТНО

Стефан Милев има дълъг прокурорски стаж, преди да стане съдия. На практика той е бил прокурор също толкова време, колкото и съдия. Преди години, по времето на предходния ВСС, той беше наложен от мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров за и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента по щат се води в Софийския градски съд, но от 2023 г. е командирован в Софийския апелативен съд. Преди гласуването му за и.ф. шеф на районния съд преди години тогавашният председател на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да не показват, че този избор е на принципа "който има вуйчо владика, ще успее", и припомни констатациите на Европейската комисия, че назначенията в съдебната власт са безпринципни.

Иван Калибацев беше кандидат и в изборите за ВСС през 2022 г., от съдийската квота, но не събра нужните гласове, за да стане член на съвета, който тогава така или иначе не беше обновен. През 2022 г. редови районен съдия от Пловдив пусна сигнал срещу методите на работа на Калибацев като председател на съда. В сигнала се споменаваха и действия на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, тогава адвокат по дело в Пловдив. Сигналите на съдията до ВСС обаче не доведоха до резултат. Но пък срещу него, по искане на Калибацев бяха образувани куп дисциплинарни производства. Наказанията по тях паднаха във ВАС.

СЪСТАВ

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство. Това означава, че "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите избират четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската. Съдиите изслушаха своите кандидати на 31 октомври и ще гласуват в събота, а следователите - на 21 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.