Полицията задържа втори заподозрян за убийството на Илиян Филипов

До този момент МВР твърди, че срещу Славчо Магеров има неопровержими доказателства, но може да се окаже, че това не е точна така

Полицията е задържала нов заподозрян във връзка с убийството на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Това съобщава БНР, като се позовава на свои източници.

Прокуратурата обяви за намерен пистолета от убийството на Филипов Оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен Илиян Филипов, е намерено. Това съобщиха едновременно от прокуратурата и МВР с идентични изявления. В тях обаче липсват данни кога и къде е открито въпросното оръжие.

Към момента няма яснота къде е извършен арестът. През деня се появиха информации за задържан мъж в Пазарджик. Вероятно в утрешния ден ще бъдат дадени повече подробности.

Единственият задържан по случая до момента беше Славчо Мегеров. Той беше арестуван показно в столицата часове след убийството на Филипов. МВР и вътрешният министър Иван Демерджиев твърдят, че доказателствата срещу Магеров са безспорни. Той обаче не се признава за виновен.

Според "Марица" по ръцете на Магеров не са открити барутни частици. Натривките бяха взети при ареста му малко след убийството на Филипов.