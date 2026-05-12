Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пловдив дава €30 000, за да се запази автогара 2 месеца

Кашата с транспорта в града не секва

Днес, 06:42
Около автогара "Север" се завъртя доста интересна ситуация.
БНР - Пловдив
Около автогара "Север" се завъртя доста интересна ситуация.

Любопитно решение срещу пловдивската криза с автогарите предлага кметът Костадин Димитров (ГЕРБ) - да бъдат платени на ползвателя на автогара "Север" малко над 30 000 евро (с ДДС) за 2 месеца, за да не я затваря. Това и още едно предложение по темата ще се гледат на извънредна сесия на общинския съвет утре. Парите са компенсация за намалените приходи на автогарата вследствие на решения на местната власт, ограничаващо трафика ѝ. Отдавна бе обявено, че "Север" ще затвори през май и ще се застрои, но пък управленски хаос и специфики  на собствеността на пловдивските автогари направиха така, че да е незаменима в близко бъдеще. Според проектопредложението договорът може да се продължи след 2-та месеца, тоест с вноски по 15 300 евро (с ДДС) след май и юни.

Нужната компенсация ще се обосновава с разходни документи в рамките на тези цифри. От проектопредложението става ясно, че и други общини може да се включат с плащания, тъй като автогарата обслужва и тях. 

Не се уточнява обаче коя е точно фирмата ползвател на автогарата. Би трябвало да е "Хеброс бус", чийто представител Веселин Дошков бе на среща при Димитров преди десетина дни. Кой как притежава и упражнява собствеността на пловдивските автогари е леко сложен въпрос. Те са три - дълги години "Север", "Юг" и "Родопи" бяха собственост на Дошков, но преди няколко месеца стана ясно придобиване на "Родопи" и части от "Север" от фирми на Петко Ангелов, който пък е важен играч във вътрешния градски транспорт. Други части от "Север" са притежание на други собственици. Нещата очевидно са още повече обвързани, след като Дошков държи "Юг". В края на април, тъкмо когато съветниците се чудеха как да решат въпроса с планираното затваряне на "Север", и решиха автобусите за София и Асеновград да спират на централната жп гара, Дошков обяви, че ще превърне "Юг" в паркинг. След това дойде срещата при кмета, където стана ясно, че от общината се очакват компенсации; също и, че не е добра идея доходоносните автобуси да спират на жп гарата.

На извънредното заседание на съвета утре ще се гледа наново и въпросното решение за автобусите за София и Асеновград. Очакват се люти страсти. Групата на ПП-ДБ, например, обяви, че двата месеца само временно решават нещата, а са пропуснати цели шест за реакция; по-важно - според коалицията публично финансиране към частен оператор е незаконно, а и ще се създаде прецедент, след който всеки собственик би изнудвал общината.

Всичко това са само щрихи от станалите вече емблематични пловдивски проблеми с транспорта. Градът изнемогва от разписания и вид автобуси на вътрешния превоз, от обслужване на селища от общината и т.н.

5 дни след първата, в Пловдив затварят и втора автогара
Шокиращи неща се случват с автогарите в Пловдив. След като отдавна бе обявено затваряне на 1 май на автогара "Север", вчера бе съобщено и за закриване на "Юг" от 5 май. Изглежда ще функционира само "Родопи".
СЕГА
01 Май 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пловдив, автогара, автогари, Костадин Димитров, Хеброс бус

Още новини по темата

5 дни след първата, в Пловдив затварят и втора автогара

01 Май 2026

Чакаш електробуси - получаваш консултант за €360 000
15 Апр. 2026

Арестуваха пловдивски спецполицай за детска порнография
03 Апр. 2026

След протест пловдивски автобуси ще се движат "само" на 12 минути
16 Март 2026

Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
12 Март 2026

Бомбени заплахи бяха отправени във Варна и Пловдив

02 Март 2026

Откриха тяло на мъж до пловдивски мол
26 Дек. 2025

Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив
19 Дек. 2025

ПП-ДБ поиска оставката и на кмета на Пловдив
11 Дек. 2025

Насред планетарни триумфи „Възраждане“ остана без съветници в Пловдив
19 Ноем. 2025

Квартали на Пловдив и Казанлък осъмнаха под вода
10 Ноем. 2025

Гигантски жилищен комплекс упорито си проправя път в Пловдив
02 Ноем. 2025

Eвропейската прокуратура разследва община Пловдив
20 Окт. 2025

Двама са ранени при челен сблъсък на градски автобуси в Пловдив
01 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса