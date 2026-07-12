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Пияна жена с "Порше" e заловена и пусната срещу 5000 евро гаранция

24-годишната нарушителка се обадила на баща си - бивш общински съветник в София, и отказала да подпише протокола

12 Юли 2026
Полицейският екип около автомобила "Порше" на пияната шофьорка
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Полицейският екип около автомобила "Порше" на пияната шофьорка

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на столичния Околовръстен път, след което се е опитала да въздейства на служителите на реда с обаждане до баща си - бивш дългогодишен общински съветник в София. Оказа се, че това е Орлин Алексиев, 3 мандата съветник на ГЕРБ, силно свързан и с възхода на ИТН. 

Коя е жената стана ясно по време на брифинг по случай започналият засилен контрол над тежкотоварните автомобили, даден от Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР. В стремежа си да даде пример и за други нарушители той разказа случая, но не разкри името на жената и на баща ѝ.

Все пак се разбра, че инцидентът е станал около 3:30 ч. снощи. Жената не се е подчинила на сигнал за спиране и е опитала да избяга. Полицейският екип от VII РУ на СДВР я е последвал и е открил автомобила потрошен след удар в мантинелата. Жената е била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и нейна кръвна проба за химически анализ.

Биков добави, че по време на процедурата по взимане на проби 24-годишната жена е провела телефонен разговор с баща си, когото окачестви като "политическа фигура". След това тя е отказала да подпише документите по случая. Беше разкрито още, че в колата е бил и 23-годишен руски гражданин, като и двамата имат леки наранявания. Освен това адресът, от който те са потеглили преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.

По-късно "Нова тв" съобщи, че бащата на нарушителката е бивш дългогодишен общински съветник от София, но отново име не бе споменато. А след това стана ясно и, че автомобилът на нарушителката е "Порше", което би трябвало да е конфискувано заради вида на нарушението на жената. Появиха се и снимки от инцидента, но имената на замесените все така остават неразкрити.

Късно тази вечер Нова тв съобщи името на бащата, жената се казва Дарина Алексиева. Повдигнато й е обвинение и е пусната под гаранция срещу 5000 евро. Пред "24 часа" Алексиев казва, че живее отделно от дъщеря си и не си говорят.

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Ключови думи:

дрегер, катастрофа, пиян шофьор

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