МВР знае къде е Петьо Петров - Еврото, но нямало заповед за ареста му

МВР знае къде се намира считаният за ключов фактор в българската съдебна система бивш следовател Петьо Петров - Еврото, но нямало заповед за ареста му. Това се разбра от изявления на главния секретар на вътрешното министерство Любомир Николов.

"На Софийската градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор "Издирване". По оперативни данни в тях се сочи, че има насоки за неговото местонахождение, и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено, за да се изправи пред съда", заяви Николов.

По закон европейската заповед за арест се издава от съда, но при направено искане от прокурор. Засега от прокуратурата няма информация за такова искане.

МВР има усещане, че скоро ще разкрие разстрела на Божанов МВР даде да се разбере, че скоро ще има разкрития за разстрела на Мартин Божанов - Нотариуса, че вече има заподозрян, че мотивът е финансов, че вероятно той е бил сътрудник на службите и че Петьо Петров - Еврото е жив.

Само преди дни в Софийския градски съд приключи дело срещу Петьо Петров по обвинителен акт на прокуратурата за документни престъпления, но той беше осъден само на административна глоба. Процесът се водеше задочно, защото Петров изчезна преди три години години. Веднага след присъдата той беше свален от издирване у нас и в чужбина.

Още на следващия ден прокуратурата изведнъж обяви, че срещу бившия следовател има и второ дело, което е по обвинение за изнудване. Въпросното разследване също се води задочно. Именно по него прокуратурата обяви, че пак го е пуснала за общодържавно издирване и той ще бъде арестуван, ако бъде открит в България. Тогава не стана ясно защо не е поискана и нова европейска заповед за арест.

Същият този Любомир Николов, но като шеф на СДВР, обяви през февруари 2024 г., че знае къде е Петьо Петров. "Считаме го за жив. Обявен е за издирване от 31 май 2023 г. и нашите екипи го търсят постоянно. По мои данни не се намира в България, повече информация не следва да давам. В близка на нас страна е, според мен", каза той тогава. И добави, че "МВР има усещане", че скоро ще разкрие разстрела на Мартин Божанов - Нотариуса. Нито Еврото е хванат, нито разстрелът на Нотариуса е разкрит.

ОТГОВОР

По-късно прокуратурата разпространи съобщение, с което напомня за делото за изнудване, по което Петров бил привлечен като обвиняем с постановление на наблюдаващия прокурор от 25.08.2023 г. Тъй като не е бил установен, е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на ГДНП от 2023 г. До момента в прокуратурата не е постъпвала информация за актуалното му местонахождение.

С писмо от 22 май т.г. от СДВР информирали, че при установяване на обвиняемия Софийската градска прокуратура ще бъде уведомена своевременно.

На 1 юни е изискана справка от началника на сектор "Издирване" при СДВР какви действия са били предприети за установяване на местонахождението на обвиняемия и какъв е резултатът от тях. На това писмо още няма отговор.

"Предвид публично оповестената днес информация относно резултатите от проведени оперативно-издирвателни мероприятия, които съдържат насоки за местонахождението на обвиняемия, наблюдаващият прокурор с постановление от 19.06.2026 г. изиска от СДВР в спешен порядък да изпрати на СГП установената информация относно актуални данни за местонахождението на обвиняемия", завършва прокуратурата, без да отвори и дума за европейска заповед за арест.

ТАЙНА

Междувременно BIRD алармира, че прокуратурата е започнала да крие от сайта си ключови дела, в това число и тези на Еврото. Става дума за проверките на актуалното състояние на дадена прокурорска преписка, което може да се направи по номера ѝ. Изчезнали са и за редица други ключови дела, като например "Хемусгейт". Това не се случва за първи път. И по времето на Иван Гешев не можеше да се открие информация по номерата на "Барселонагейт", "Осемте джуджета", "Чекмеджегейт".

BIRD освен това пише, че проверка в съдебните регистри е потвърдила, че прокуратурата не е поискала нова заповед за арест по новото обвинение срещу Еврото.