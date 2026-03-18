МВР се срещна с шефове на TikTok заради опасения за изборите

Социалната платформа бе свързвана с неочаквания успех на проруския кандидат за президент в Румъния

Днес, 17:35
МВР

Ръководството на МВР се срещна с шефове на TikTok заради опасения, свързани с изборите. Това се подразбира от официално съобщение на вътрешното министерство.

В него пише, че представители на МВР и на социалната платформа са обсъдили "теми от взаимен интерес в рамките на двустранното сътрудничество обсъдиха теми от взаимен интерес в рамките на двустранното сътрудничество". Обяснено е, че "срещата е ръководена от зам.-министър Иван Анчев, като в нея са участгвали началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова и старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП -  контактна точка за сигнали при установени нарушения в онлайн пространството". От страна на социалната платформа са участвали  представители от централата в Дъблин - Дорин Русу, отговорник за връзки с правителствата за Северна и Централна Европа, и Мари Солане от екипа за сътрудничество с правоохранителните органи.

Веднага след това е описано, че двете страни подчертали "значението на осигуряването на свободна и чиста информационна среда за всяко гражданско общество и още повече при провеждането на избори, като акцентирали върху необходимостта от противодействие на опитите за манипулиране на общественото мнение чрез дезинформация, фалшиви новини, генерирано с изкуствен интелект неистинско съдържание, незаконна онлайн пропаганда и други подобни негативни практики".

В този контекст била отбелязана и нарастващата роля на координирани кампании за дезинформация и чуждестранно външно влияние, насочени към подкопаване на доверието в демократичния процес.

Представителите на TikTok  подчертали, че политическите агитации противоречат на правилата на платформата и заявиха готовност за своевременна реакция по сигнали за подобно съдържание. Бяха обсъдени и най-ефективните механизми за бърза проверка на факти и идентифициране на генерирано неистинско съдържание, в т.ч. за ограничаване на активността на фалшиви профили.

Ролята на социалната мрежа TikTok стана сериозна тема особено след президентските избори в Румъния (края на 2024 г. - началото на 2025 г.). Тогава историята стана предмет на сериозни политически спорове и разследвания дори от страна на Европейската комисия. Платформата бе свързвана с предположения, че е била използвана за манипулиране на вота в полза на проруския кандидат Калин Джорджеску, който се появи от нищото и бе на път да спечели изборите с голямо мнозинство. Той неочаквано стигна до балотаж, след като постигна огромна популярност именно в TikTok. 

Ключови думи:

тик ток, МВР

