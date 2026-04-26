Морето изхвърли нови останки от дронове

Нови дронове от войната в Украйна бяха открити на две места по българското Черноморие. Първият случай е регистриран в района на северната част на местността Кара дере, между град Бяла и село Горица.

След оглед военните са установили, че обектът представлява останки от дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Той е бил транспортиран до Военноморска база – Варна.

По-късно същия ден екип от Военноморска база – Бургас е изпратен в района на град Ахтопол, в южната част на залива.

Там военнослужещите са открили и идентифицирали още една отломка от дрон. След проверка е установено, че и тя не е опасна, като е била иззета и транспортирана до базата в Бургас.

Военните действия са предприети по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след одобрение от началника на отбраната. Специализираните екипи от Военноморските сили са били активирани със заповед на командира на ВМС.

Само преди дни морето изхвърли дрон и ракетен двигател край Слънчев бряг и Несебър.