Към Радев се стичат 90% от предизборните дарения

Симпатизанти и кандидати досега са спонсорирали с над 380 хил. евро кампанията му

Днес, 12:43
Радев е лансиран като лидер на ПБ, макар че официално формацията е представлявана от неговите бивши президентски секретари Гълъб Донев и Димитър Стоянов.
БГНЕС
Радев е лансиран като лидер на ПБ, макар че официално формацията е представлявана от неговите бивши президентски секретари Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

В огромната си част парите за финансирането на предизборната кампания, дарявани от граждани и изборни кандидати, се падат на "Прогресивна България" (ПБ) - коалицията, водена от бившия президент Румен Радев. Това показва регистърът на Сметната палата, в който участниците във вота са длъжни да подават редовно данни за получаваните от тях средства.

В одитния орган са отчетени общо 355 111 евро от симпатизанти и 67 557.93 евро от претенденти за парламента (информацията е към 12 часа днес – бел.а.).

Даренията почти изцяло се падат на ПБ – 350 734 евро. Най-голямата отделна сума възлиза на 50 000 евро, предадена на президентската формация от Васил Георгиев. Информация за произхода на средствата няма, тъй като все още не е подадена дължимата в случая декларация. Има такава декларация за второто по големина дарение – за 20 000 евро на Диляна Парушева, също поддръжничка на ПБ. Парушева е написала в документа, че парите идват от дарение от родител, вследствие на продажба на дружествени дялове.

Почти половината от средствата, дарени от кандидати, също отиват за ПБ – 32 400 евро. Трима от претендентите на коалицията – Маломир Власов, Антонио Василев и Стефан Цанков, са финансирали кампанията с по 5000 евро. Иначе най-голямото дарение от кандидат е дадено от Венко Сабрутев от ПП-ДБ – 10 000 евро.

ПБ досега е получила общо 383 134 евро, като това е 90 процента от 422 668.93 евро, отчетени до момента в Сметната палата, като средства предоставени от граждани и кандидати.

Румен Радев, Прогресивна България, предизборни дарения

