Кола удари трима работници на АПИ край Ботевград

Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, съобщиха за БТА от МВР. Те са почиствали храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е работниците и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.

Пострадалите са откарани в болница. Най-възрастният – на 50 години, е в тежко състояние. Той е с опасност за живота, съобщиха за БТА от болницата "Св. Анна" в София. Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от лечебното заведение.