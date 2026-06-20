И тримата ранени работници на АПИ са с опасност за живота

И тримата работници на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), пострадали при инцидента край Ботевград, са с опасност за живота, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Инцидентът е станал около 13:30 ч. Трима работници са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, съобщиха от МВР.

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в болницата "Софиямед". Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в болницата "Царица Йоанна – ИСУЛ". С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран с черепно-мозъчна травма и в кома в болницата "Св. Анна".