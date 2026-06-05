И Котел обяви бедствено положение

Кметът на община Котел е обявил вчера бедствено положение след наводненията, засегнали общината. Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича, където вчера река "Черна" преля след обилните дъждове.

Засегнати са около 30 къщи. Днес в селото се очакват и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите, съобщава БНТ .

Хората, чиито къщи са наводнени са пренощували в читалището и училището. Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им домове.

За няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата БГ Алърт. Пътят беше отворен вчера вечерта.

"Водата вече се оттича, навсякъде е кално. Има доста удавени животни и големи наноси", разказа пред БНР Михаил Кашеров, областен управител на Сливен.

Той очаква в днешния ден къщите, които се почистват от тинята, вече да бъдат годни за обитаване, а електрозахранването, което вчера е прекъснато по негово разпореждане, отново да бъде възстановено.