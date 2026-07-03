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ГДБОП зрелищно арестува 13 души във ВиК - Бургас

Задържан е и служител в община Ардино заради обществена поръчка

Днес, 18:01
В рамките на седмица полицията реализира втора зрелищна акция във ВиК дружество.
EPA/БГНЕС
В рамките на седмица полицията реализира втора зрелищна акция във ВиК дружество.

Полицията продължава зрелищните арести в структури на местната власт. ГДБОП арестува в зрелищна акция 13 души, сред които целия висш мениджмънт на ВиК - Бургас, съобщи БНТ. Сред задържаните по информация на Нова тв да изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместникът му Пламена Жечева. 

Антимафиотите са нахлули в сградата на предприятието още сутринта, блокирали са кабинети и са започнали претърсвания. По информация на bTV се разследва схема за източване на средства чрез отчитане на неизвършени ремонтни дейности. По данни на медията щетите за държавния бюджет и дружеството възлизат на близо 1,5 милиона лева. Има данни, че ръководството на дружеството е притискало регионални директори да изготвят документи с невярно съдържание. 

Това е втората голяма акция във ВиК дружество. В края на юни при акция бе задържан шефът на ВиК - Несебър и Поморие Свилен Станчев. Станчев бе задържан в служебен автомобил веднага след като получил белязани 8000 евро. Сумата е искана от инвеститор за присъединяване на имот към водопреносната мрежа. В дома на задържания бяха открити още пари, тефтер с имена и техническа документация. 

Междувременно БНР съобщи, че е задържан служител на община Ардино по разследване на обществена поръчка за основен ремонт на път. Поръчката е била сключена със софийска фирма, като пътят е изграден много тясно, с ширина малко над 3.5 м. Положеният първи слой асфалт не отговаря на изискванията, като щетата към момента се оценява на 300 000 лв. 

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Ключови думи:

ВиК Бургас, ГДБОП, ВиК Несебър

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