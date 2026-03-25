Фенове на Радев са дарили 150 хил. евро

Толкова са отчетените до момента средства, предоставени от симпатизанти на коалицията "Прогресивна България"

Днес, 06:48
Многолюдните предизборни събития, в които участва бившият президент, повдигнаха въпроси за финансирането на кампанията му.
Многолюдните предизборни събития, в които участва бившият президент, повдигнаха въпроси за финансирането на кампанията му.

Макар и още в началото на предизборната кампания, водената от бившия президент Румен Радев коалиция "Прогресивна България" (ПБ) отчита вълна от дарения за финансиране на участието й в парламентарния вот на 19 април – досега 148 516 евро, както показва регистърът на Сметната палата (информацията е към 22 часа на 25 март - бел.а.).

Интересът към средствата за кампанията на коалицията (която е представлявана от бившите президентски секретари Гълъб Донев и Димитър Стоянов, без официална роля на Радев – бел.а.) е много голям. Нейни опоненти задават въпроси откъде са парите за офиси, брандирани с лика на бившия държавен глава, за рекламни билбордове на неговата формация, за наем на зали, в които коалицията провежда своите предизборни мероприятия и т.н. "Сега" изпрати питане по темата до пресцентъра на ПБ на 24 март, но не получи отговор.

Даренията са започнали да се стичат към коалицията от 11 март, когато е получила накуп 20 000 евро. Последното регистрирано дарение към момента на справката е от 20 март, тоест, в началото на предизборната кампания.

Правилата изискват участниците в изборите да подадат информация за дарителите си, както и за кандидатите, предоставили средства, в срок до 5 дни от началото на кампанията – в случая, до 25 март. За дарения над 620.20 евро се изисква декларация за произход на средствата. Най-голямото еднократно дарение за ПБ към момента са споменатите 20 000 евро. Има още 21 дарения, които надхвърлят сумата, над която са нужни декларации за произход, но такива все още не са подадени.

Финансиране от кандидат-депутатите си ПБ засега няма отчетено. Други формации са подали данни за получени 31 437.60 евро парични дарения и още 2782.05 евро непарични дарения от претенденти за парламента. Половината от тях идват от кандидати на ПП-ДБ, като най-много е дал Венко Сабрутев – 10 000 евро. А Николай Попов от коалицията "Сияние" е предоставил на два пъти по 5000 евро за кампанията.

ПБ е сключила договори с 55 рекламни, социологически и пиар агенции до момента.

Регламент

Регистърът на Сметната палата тепърва ще се пълни. Участниците във вота трябва да подават в 7-дневен срок информация за всяка новопостъпила в касите им сума.

Не могат да се приемат анонимни дарения, нито средства или вещи от търговски компании, неправителствени организации, чужди правителства и т.н. На участниците е забранено да ползват безплатно публичен административен ресурс.

Общият размер на финансирането за цялата кампания не може да надхвърля 1 533 875.64 евро за партия и за коалиция, и 102 258.38 евро за инициативен комитет.

