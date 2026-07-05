Демерджиев: Не съветвам Десислава Атанасова да рови твърде много

Безкомпромисна борба с корупцията - оттам започваме. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев като основен акцент по случай честванията на професионалния празник на МВР. На днешната дата се навършват 147 години от създаването на държавната структура за вътрешна сигурност.

Демерджиев обясни, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията. И изрази надежда тези действия да бъдат последвани също от прокуратурата и съда, предаде "Нова телевизия".

По отношение на изнесените данни за извършени съвместни полети на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, МВР извършва мащабна проверка. Според вътрешния министър основните въпроси, на които се търси отговор, са свързани с произхода на средствата за плащане, реалната цена на полетите и дали те съответстват на пазарните нива.

"Проверява се дали сумите са на семейството на Пеевски, или са средства на български граждани, предоставени по някакъв начин, като целта е да се установи има ли извършено престъпление или нарушаване на санкциите по закона "Магнитски", заяви Демерджиев.

Министърът обяви, скоро че ще бъдат публично оповестени SMS-и, които "за разлика от други разпространявани съобщения, са напълно автентични". Проверката се води от дирекция "Вътрешна сигурност" и е насочена към служители на МВР, а не към политически лица.

"Просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани, ще има пълна информация по всичко това", заяви Демерджиев по повод странните съвпадения в датите на излитане и кацане на едни и същи лица. "Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора (Пеевски и Атанасова). Така че никъде не се пропуква връзката, просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани. Ще има пълната информация по случая", допълни Демерджиев.

Той допълни, че служителите на министерството, обслужващи ПНР системата, винаги действат по сигнал и съобразно закона.

"Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват", добави още министърът.

Пред "Неделя 150" по БНР депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев допусна, че Пеевски и Атанасова са се качвали на частен самолет в Истанбул за Дубай. Чакат се още данни от чуждите служби, каза Гечев.