Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!". Това написа на страницата си във фейсбук бившият правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев, който е една от най-ключовите фигури в спечелилата пълно парламентарно мнозинство формация на Румен Радев.

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!

Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!", написа още Демерджиев.

Той добавя: "Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!"

Демерджиев не казва какво ще стане, ако Сарафов не подаде оставка.

Два дни по-рано Демерджиев призова настоящият служебен правосъден министър Андрей Янкулов да ограничи достъпа на Сарафов до неговия кабинет в Съдебната палата. "Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция "Охрана", която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", обяви Демерджиев в интервю за Би Ти Ви.

Самият Янкулов обяви, че е против силово решаване на ситуацията със Сарафов.

Днес има заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в чийто дневен ред няма нищо свързано с оставка или освобождаване на Сарафов.