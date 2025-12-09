Ботевград забрани митинга на ДПС в подкрепа на кабинета "Желязков"

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов е издал заповед, с която забранява митинга в подкрепа на правителството, който ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се канеше да проведе тази вечер в градския парк. Подобни прояви са насрочени за много места в страната, но е и за София.

В заповедта на кмета, която той е пуснал и във Фейсбук, се обяснява, че след като станало ясно, че ще има протест на ДПС в Ботевград, се надигнало обществено възмущение. То било породено от предположението, че тъй като в Ботевград няма активна местна структура и сериозна подкрепа за ДПС, то в събитието ще участват поддръжници от други населени места, но "масовостта и посланията на митингуващите, отправени именно от Ботевград, ще направят внушение, че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност".

В заповедта пише още, че усещането е за подмяна на представителността. "Жителите на Ботевград масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на ДПС", се казва в мотивите на кмета.

Той обяснява и че в социалните мрежи има много призиви за контрапротест срещу събитието на Пеевски и това би довело до риск от провокации, ескалиране и дори физически сблъсъци. Полицейското управление не може да осигури нужното сериозно присъствие.

Затова "в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите" кметът забранява проявата на ДПС. Заповедта му може да обжалва в съда, но това не спира изпълнението ѝ.

Освен в Ботевград, митинг няма да има и в Севлиево, съобщи "Севлиево онлайн". Градът не беше в списъка, разпространен от пресцентъра на партията, но в личния си профил във фейсбук лидерът на партията за област Габрово Хасан Хаджихасан призовава за "мирен протест", като уточнява, че "събитието има за цел да изрази стремежа на хората към миротворчество, единство, разбирателство и съпричастност".

В същото време стана ясно, че ГЕРБ ще подкрепи контрапротеста на ДПС - Ново начало в Стара Загора. Младежите на ГЕРБ обявиха, че ще излязат в подкрепа на проевропейския път на страната, приемането на еврото и политическата стабилност. Те заявяват, че са против оставка на правителството и предсрочни избори в момента, когато България е на прага на членство в еврозоната. Така Стара Загора се очертава като първия град, в който заедно ще митингуват представители на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало.

Без Ботевград и Севлиево, ДПС - Ново начало обяви днес протести в Белица, Руен, Провадия, Велико Търново, Видин, Враца, Крушари (област Добрич), Кърджали, Кюстендил, Луковит, Монтана, Сърница, Плевен, Асеновград, Разград, Ветово (област Русе), Дулово, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.