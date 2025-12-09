Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ботевград забрани митинга на ДПС в подкрепа на кабинета "Желязков"

ГЕРБ ще подкрепи контрапротеста на Пеевски в Стара Загора

Днес, 10:41
2020 г. Иван Гавалюгов с Бойко Борисов.
Фейсбук
2020 г. Иван Гавалюгов с Бойко Борисов.

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов е издал заповед, с която забранява митинга в подкрепа на правителството, който ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се канеше да проведе тази вечер в градския парк. Подобни прояви са насрочени за много места в страната, но е и за София.

В заповедта на кмета, която той е пуснал и във Фейсбук, се обяснява, че след като станало ясно, че ще има протест на ДПС в Ботевград, се надигнало обществено възмущение. То било породено от предположението, че тъй като в Ботевград няма активна местна структура и сериозна подкрепа за ДПС, то в събитието ще участват поддръжници от други населени места, но "масовостта и посланията на митингуващите, отправени именно от Ботевград, ще направят внушение, че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност".

В заповедта пише още, че усещането е за подмяна на представителността. "Жителите на Ботевград масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на ДПС", се казва в мотивите на кмета. 

Той обяснява и че в социалните мрежи има много призиви за контрапротест срещу събитието на Пеевски и това би довело до риск от провокации, ескалиране и дори физически сблъсъци. Полицейското управление не може да осигури нужното сериозно присъствие.

Затова "в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите" кметът забранява проявата на ДПС. Заповедта му може да обжалва в съда, но това не спира изпълнението ѝ.

Освен в Ботевград, митинг няма да има и в Севлиево, съобщи "Севлиево онлайн". Градът не беше в списъка, разпространен от пресцентъра на партията, но в личния си профил във фейсбук лидерът на партията за област Габрово Хасан Хаджихасан призовава за "мирен протест", като уточнява, че "събитието има за цел да изрази стремежа на хората към миротворчество, единство, разбирателство и съпричастност".

В същото време стана ясно, че ГЕРБ ще подкрепи контрапротеста на ДПС - Ново начало в Стара Загора. Младежите на ГЕРБ обявиха, че ще излязат в подкрепа на проевропейския път на страната, приемането на еврото и политическата стабилност. Те заявяват, че са против оставка на правителството и предсрочни избори в момента, когато България е на прага на членство в еврозоната.  Така Стара Загора се очертава като първия град, в който заедно ще митингуват представители на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало. 

Без Ботевград и Севлиево, ДПС - Ново начало обяви днес протести в Белица, Руен, Провадия, Велико Търново, Видин, Враца, Крушари (област Добрич), Кърджали, Кюстендил, Луковит, Монтана, Сърница, Плевен, Асеновград, Разград, Ветово (област Русе), Дулово, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ботевград, Иван Гавалюгов, ДПС, Делян Пеевски, контрапротести

Още новини по темата

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

Пеевски насрочи контрапротести

07 Дек. 2025

Борисов поглежда към аварийния изход
05 Дек. 2025

Борисов тества дружбата с Пеевски

05 Дек. 2025

Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

05 Дек. 2025

Ивайло Мирчев: Пеевски гласува БТР-и за Украйна, за да излезе от "Магнитски"
04 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Мирчев и Пеевски стигнаха до физически сблъсък в НС
03 Дек. 2025

Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
02 Дек. 2025

Слави Трифонов отива на съд заради Фейсбук статус
28 Ноем. 2025

Пеевски заплашва с ежедневна блокада на парламента

27 Ноем. 2025

Кметицата на Дулово пристана на "Ново начало"
21 Ноем. 2025

Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция
08 Ноем. 2025

Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация
07 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ