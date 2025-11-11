Благомир Коцев трябва от ареста да обори отстраняването си

БГНЕС Благомир Коцев ще трябва да защитава правотата си не само по прокурорските обвинения, но и в процедурата в избирателната комисия.

Благомир Коцев ще има възможност да изкаже становище срещу сигналите за неговото отстраняване, внесени в Общинската избирателна комисия (ОИК). Процедурата е стандартна за всяко подобно лице, новото е, че засяга кмет, който е в ареста. Документите по казуса все още не са му пратени. Това, а и цялостната сложност на случая, е юридическата причина ОИК да не бърза да излиза с решение.

Вчера комисията проведе заседание, на което се запознаваше с документи и разглеждаше правните регламенти. Изисквани са данни от общинския съвет, общинската администрация, НАП. В центъра на разплитането на казуса е колко и какъв отпуск може да взема един кмет, конкретно този на Коцев преустановен ли е вече.

За времето на ареста след 8 юли кметът на Варна се води отпуск (защо арестант трябва е с такъв статут според трудовото законодателство - интересна тема, но извън конкретния сюжет). След изтичането на отпуска пък текат 30 дни, в които един кмет може неоснователно да отсъства от работа. Нататък вече трябва да бъде отстранен. ОИК следва да разплете вървят ли тези 30 дни, или са свършили, ползван ли е неправомерно отпуск, арестът основателна или неоснователна причина е...

Няма практика по казуса, за да се заимства. Кратка илюстрация на батака е фактът, че с решение от 1999 г. към годишните платени отпуски на варненските кметове се добавят 20 допълнителни дни - според юристи общинските съвети нямат право да дават такива дни. Друг казус е Денят на Варна (15 август), ползващ се за почивен само в града. Един от подателите на сигнала - Биляна Якова (отговорник по големия транспортен проект в мандатите на Иван Портних), твърди, че Коцев е ползвал неплатен отпуск, на какъвто един кмет няма право.

Според тълкуването на общинската администрация кметът бе в законен отпуск до вчера. За днес по обед тя е свикала пресконференция.

Самият Коцев (адвокатите му) ще има 3 дни за реакция след като бъде уведомен от ОИК. "Ще му бъдат пратени не само сигналите, а цялата документация", коментира председателят на комисията Велин Жеков.

Преди Якова сигнал срещу Коцев подаде и неизвестният младеж Дамян Христов. Сигналите са вече на десетина дни, това време стигна на ОИК в началото на 2024 г. да се произнесе срещу кмета на район "Приморски" Николай Желязков. За кмета на "Одесос" Цветнен Цветков бе нужно още по-малко време. И двата казуса приключиха с кметски избори. Сега комисията се готви да се занимава с Коцев поне в предстоящите 2 седмици, бавенето е видно. Ако в крайна сметка тя прекрати пълномощията на Коцев, това не значи автоматично извънредни избори, защото решението може да се обжалва. Но партийна подготовка за кметски вот във Варна вече тече.

Има ли политически мотиви за проточването, точно какви - също интересен въпрос. Предстои да се разбере ще станат ли публични.