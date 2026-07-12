400 души привлякла ПП след напускането на ДБ

Уикендът преминава под знака на партийните форуми. След като Радан Кънев бе избран вчера за лидер на ДСБ, днес и "Продължаваме промяната" (ПП) провежда общо събрание. В ПП, разбира се, липсват лидерски дилеми, след като преди година Кирил Петков се отказа и Асен Василев пое еднолично партията. Именно с Василев са свързани основните точки от дневния ред на събранието: личен лидерски отчет, анализ пред делегатите за резултата от парламентарните избори, а и очертаване на стратегията за президентския вот. Василев съобщи пред форума, че с 400 души е нараснала членската партийна маса след разпада на ПП-ДБ.

По повод темата с кандидата в изборите за държавен глава, той каза пред журналисти, че се действа в сътрудничество с ДСБ, "Да, България" и граждански организации: "Очаквам, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, когото да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани. Това са мажоритарни избори, не партийни". Василев отхвърли обща номинация с ГЕРБ.