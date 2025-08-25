Подаден е сигнал срещу Сарафов за узурпиране на властта

Върши ли Борислав Сарафов престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. С този казус граждански активист опитва да сезира Даниела Талева - специалния прокурор за разследване на главния и заместниците му. Сигналът му е постъпил във Върховния касационен съд на 11 август. За да стигне преписката до Талева, първо трябва да мине през зам.-председателката на ВКС и ръководител на Наказателната му колегия Лада Паунова. Тя трябва да прецени дали сигналът е за Талева, или трябва да бъде пратен на Софийската градска прокуратура и разгледан по общия ред.

Казусът с оставането на Сарафов на поста възниква, защото на 21 януари влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, които не само прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, но и регламентираха, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца. Обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет някак си изтълкува закона, че това не се отнася за Сарафов, защото той бил заварено положение. Така Сарафов не просто остана на поста, но и през ден пресслужбата му докладва за активността му - мести дела в София, среща се с омбудсмана, с КНСБ, с ФБР.

В сигнала до Талева, с който "Сега" се запозна, се сочи, че "продължаващото узурпиране на длъжността и функциите и.ф. главен прокурор от Сарафов е не просто противозаконно, но и всъщност престъпно". Цитира се и Наказателният кодекс, който казва, че "който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".

ОЩЕ СИГНАЛИ

От началото на годината във ВКС са постъпили общо 12 сигнала срещу Сарафов, се вижда от специалния регистър. Има и един сигнал срещу зам. главен прокурор. Само по два от сигналите Лада Паунова още не се е произнесла. Няма законов срок кога трябва да стори това, но се предполага, че все пак трябва да е в някакъв разумен срок. "Сега" изпрати до ВКС въпроси по темата.

4 от тези 13 сигнала са пратени към Талева, а останалите - към Софийската градска прокуратура. От регистъра на ВКС не става ясно за какво иде реч във всеки от тях.

Неотдавна "Сега" спечели дело за достъп до информация във връзка с водените от Талева дела, но прокуратурата намери начин да заобиколи съдебното решение и да не предостави информация.

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна Броят на делата и преписките, по които е работила специалния прокурор за разследване на главния прокурор Даниела Талева, е публична информация. Крайният акт по всяка преписка и досъдебно производство - също.

ДЕЛОТО В КС

В Конституционния съд виси дело №5/2025 г., образувано по искането на състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционна на забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. ВАС се обърна към КС по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

Докладчик по делото е Орлин Колев. То беше допуснато с три особени мнения.

По делото са постъпили редица становища. Асоциацията на прокурорите, както и Камарата на следователите, очаквано, подкрепят Сарафов. Проф. Димитър Радев от ЮФ на УНСС, проф. Дарина Зиновиева, проф. Борислав Цеков, доц. Христо Паунов от УНСС, проф. Райна Николова от НБУ също подкрепят, че въпросните норми трябва да бъдат отменени.

На противното мнение са Съюзът на съдиите (ССБ) и деканът на ЮФ на Русенския университет проф. Лъчезар Дачев. ССБ пишат, че делото е недопустимо, че КС би следвало да се обърне съм Съда на Европейския съюз с въпроса за независимостта на органите с изтекъл мандат. Ако делото с разгледа по същество, исканията следва да се отхвърлят като неоснователни. Проф. Дачев пък отбелязва, че становището му се подкрепя от Конституцията, която казва, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.