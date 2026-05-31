Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От 8 до 37 градуса ще са температурите през юни

Астрономическото лято идва на 21 юни в 11:24 ч.

Днес, 14:19
Лятото идва на 21 юни.
БГНЕС
Лятото идва на 21 юни.

Най-ниските температури през юни в страната ще бъдат между 8 и 13 градуса, а най-високите – между 32 и 37 градуса, съобщи пред БТА синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова.

Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20 и 22 градуса, по долината на река Струма – около 23 градуса, за високите полета – между 17 и 19 градуса, а за планините – между 4 и 12 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, но с отделни периоди над нормата.

През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки до нормата и по-високи от обичайните, а валежите – около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно в първата половина на деня. Преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат между 28 и 33 градуса.

През втората половина от юни се очаква стабилизиране на времето, а вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми.

Юни е най-дъждовният месец в Западна България и планинските райони. Често от северозапад нахлуват влажни океански въздушни маси и падат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, обяснява синоптикът. Характерно явление през юни са градушките. Веднъж на десет години през юни в планините вали и сняг. Обикновено през месеца има много слънчеви дни и температурите достигат типично летни стойности.

Според астрономическата справка в началото на юни слънцето изгрява в 5:51 часа, а залязва в 20:58 часа. Продължителността на деня е 15 часа и 7 минути. В края на месеца слънцето изгрява в 5:52 часа, а залязва в 21:09 часа. Продължителността на деня вече е 15 часа и 17 минути.

Началото на астрономическото лято е на 21 юни в 11:24 часа, когато е лятното слънцестоене.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прогноза за времето

Още новини по темата

Гръмотевични бури и градушки ще има в 20 области в страната
22 Май 2026

Падна рекордът за сняг на връх Ботев
03 Апр. 2026

От минус 5 до 29 градуса ще е времето през април
30 Март 2026

През март ще има и дни с 26 градуса, и сняг
01 Март 2026

Поледица и сняг идват в неделя
10 Яну. 2026

Залят мост откъсна 6 села в Родопите
28 Ноем. 2025

Сандански и Петрич обявиха бедствено положение заради проливни дъждове
27 Ноем. 2025

На Витоша заваля сняг

23 Ноем. 2025

Опасни валежи ще има днес в Западна България
26 Окт. 2025

Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
15 Окт. 2025

5 министерства се борят с лошото време
02 Окт. 2025

От сняг до 30 градуса ще има през октомври
29 Септ. 2025

Отива си едно от най-горещите и сухи лета на последните 75 г.
05 Септ. 2025

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса