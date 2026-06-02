Най-малко петима загинаха при нова мащабна руска атака срещу Украйна

Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Четирима души са загинали и над 50 са били ранени при атаките с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са четирима, нанесени са материални щети, съобщава БНР.

Петима души са загинали и 25 са били ранени при руските атаки в Днипро. Двама от пострадалите са в тежко състояние. В Харков има данни за 10 пострадали. Обстрелвани са два района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипите на спешните служби работят на терен.

Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривове отекнаха и в градовете Суми и Николаев.

Руската армия е изстрялала ракети "Калибър" от Каспийско море срещу територията на Украйна, съобщиха от украинските военновъздушни сили.

Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. Няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол.