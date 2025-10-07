Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За Гонзо всички са виновни, само не и реферите

Шефът на БФС защити футболните съдии, независимо че те сами си признаха как са ощетили отбори

Днес, 10:20
Георги Иванов-Гонзо
БГНЕС
Георги Иванов-Гонзо

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо излезе с официално изявление, в което защитава реферите за грешките, които правят от началото на първенството.

Поне 4 такива изключително сериозни неточности призна публично ръководството на Съдийската комисия на вчерашната си пресконференция. Става въпрос за волейболно подаване между играчи на "Славия" за гол във вратата на "Локомотив 1923" (Сф); за неправилно показани червени картони на играчи на "Локо" (Пд) и "Септември"; за спестена дузпа за "Локомотив 1929" (Сф) срещу ЦСКА; а отделно е и цялостното слабо представяне на съдията Драгомир Драганов в дербито ЦСКА - "Лудогорец".

Дори и изнесените публично грешки обаче не спират Гонзо да защитава своите подопечни и да не дава косъм да падне от главата им. Той хвали Съдийската комисия, че е провела "поредната си открита пресконференция - с конкретни обяснения, анализи и примери за всички спорни ситуации" и обещава, че такива срещи ще са традиционни, защото "само с открит диалог може да възстановим доверието".

"И все пак - колкото повече се стараем да бъдем открити, толкова по-често виждам как този труд остава неоценен - натъртва шефът на БФС. - Виждаме цяло ново поколение съдии, които растат, учат и заслужават шанс. Ако обаче всеки път, когато нещо не ни хареса, настояваме "да ги махнем всичките", ние просто ще заличим труда и развитието на десетки млади хора, които са избрали трудния път да служат на играта."

Иванов бил прочел внимателно изявленията на някои клубни ръководители и разбирал тяхното разочарование от реферите, но "не приемам идеята, че решението на проблема е да се откажем от българските съдии. Това би означавало да се откажем от собственото си бъдеще. Никой няма да дойде отвън и да ни го изгради. Отговорността е наша". 

Според него съдийството често било "най-удобното оправдание за чужди грешки", а било редно "всеки клуб да погледне вътре в себе си - в подготовката, в организацията, в дисциплината - и едва след това да сочи с пръст". Нищо, че няколко клуба откровено бяха ощетени откъм точки заради съдийски грешки от началото на сезона.

Гонзо дава за пример и "онези, които действително са били ощетени", защото те обикновено са най-смирените. Те не викат, не заплашват, не вадят декларации всяка седмица. Те работят". Такива, според него били пловдивският и софийският "Локомотив", които "реагираха с уважение и реализъм дори когато имаше повод за недоволство". 

Шефът на БФС в нито един миг не намира за необходимо да каже, че ще се работи в посока подобряване на работата на българските футболни рефери. Напротив вижда навсякъде другаде вина, но не и у тях и ураджийски призовава "ръководители, треньори, играчи и фенове - да проявят повече разум, умереност и позитивност."

"Нека заедно градим, а не рушим. Българският футбол има нужда не от война на думи, а от работа, търпение и обща посока. Когато всички започнем да поемаме отговорност, а не да я прехвърляме, тогава ще имаме и съдийство, и първенство, и национален футбол, с които да се гордеем", завършва обръщението в стил "дайте да дадем".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Съдийска комисия, БФС, Георги Иванов-Гонзо

Още новини по темата

Шефовете на реферите признаха за четири много груби грешки
06 Окт. 2025

Повече от 10 футболисти отиват на прокурор заради залозите
03 Окт. 2025

БФС глоби 8 клуба със 17 800 лв.
01 Окт. 2025

Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник
25 Септ. 2025

Скандалът със залози на български мачове вече стана грандиозен
24 Септ. 2025

БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи
24 Септ. 2025

БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"
23 Септ. 2025

БФС спря правата на 46 футболисти и треньори заради футболни залози
20 Септ. 2025

БФС обяви цените за мача с Турция: от 40 до 150 лв.
19 Септ. 2025

БФС остави дербито "Ботев" (Пд) - "Левски" с публика
16 Септ. 2025

БФС ще обяви новия национален селекционер на 24 септември
15 Септ. 2025

БФС нареди и треньора на "Арда" сред кандидатите за национален селекционер
12 Септ. 2025

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

БФС търси от днес нов селекционер за националния отбор
09 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар