За Гонзо всички са виновни, само не и реферите

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо излезе с официално изявление, в което защитава реферите за грешките, които правят от началото на първенството.

Поне 4 такива изключително сериозни неточности призна публично ръководството на Съдийската комисия на вчерашната си пресконференция. Става въпрос за волейболно подаване между играчи на "Славия" за гол във вратата на "Локомотив 1923" (Сф); за неправилно показани червени картони на играчи на "Локо" (Пд) и "Септември"; за спестена дузпа за "Локомотив 1929" (Сф) срещу ЦСКА; а отделно е и цялостното слабо представяне на съдията Драгомир Драганов в дербито ЦСКА - "Лудогорец".

Дори и изнесените публично грешки обаче не спират Гонзо да защитава своите подопечни и да не дава косъм да падне от главата им. Той хвали Съдийската комисия, че е провела "поредната си открита пресконференция - с конкретни обяснения, анализи и примери за всички спорни ситуации" и обещава, че такива срещи ще са традиционни, защото "само с открит диалог може да възстановим доверието".

"И все пак - колкото повече се стараем да бъдем открити, толкова по-често виждам как този труд остава неоценен - натъртва шефът на БФС. - Виждаме цяло ново поколение съдии, които растат, учат и заслужават шанс. Ако обаче всеки път, когато нещо не ни хареса, настояваме "да ги махнем всичките", ние просто ще заличим труда и развитието на десетки млади хора, които са избрали трудния път да служат на играта."

Иванов бил прочел внимателно изявленията на някои клубни ръководители и разбирал тяхното разочарование от реферите, но "не приемам идеята, че решението на проблема е да се откажем от българските съдии. Това би означавало да се откажем от собственото си бъдеще. Никой няма да дойде отвън и да ни го изгради. Отговорността е наша".

Според него съдийството често било "най-удобното оправдание за чужди грешки", а било редно "всеки клуб да погледне вътре в себе си - в подготовката, в организацията, в дисциплината - и едва след това да сочи с пръст". Нищо, че няколко клуба откровено бяха ощетени откъм точки заради съдийски грешки от началото на сезона.

Гонзо дава за пример и "онези, които действително са били ощетени", защото те обикновено са най-смирените. Те не викат, не заплашват, не вадят декларации всяка седмица. Те работят". Такива, според него били пловдивският и софийският "Локомотив", които "реагираха с уважение и реализъм дори когато имаше повод за недоволство".

Шефът на БФС в нито един миг не намира за необходимо да каже, че ще се работи в посока подобряване на работата на българските футболни рефери. Напротив вижда навсякъде другаде вина, но не и у тях и ураджийски призовава "ръководители, треньори, играчи и фенове - да проявят повече разум, умереност и позитивност."

"Нека заедно градим, а не рушим. Българският футбол има нужда не от война на думи, а от работа, търпение и обща посока. Когато всички започнем да поемаме отговорност, а не да я прехвърляме, тогава ще имаме и съдийство, и първенство, и национален футбол, с които да се гордеем", завършва обръщението в стил "дайте да дадем".