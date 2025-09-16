БФС остави дербито "Ботев" (Пд) - "Левски" с публика

Трибуна Пловдив "Ботев" (Пд) бе глобен с 3000 лв. за навлизането на фенове на терена след загубата от "Монтана" в петък, но се размина с лишаване от домакинство.

Отложеният двубой от VI кръг на Първа лига между "Ботев" (Пд) и "Левски", който е насрочен за 30 септември, ще се играе с публика. Това стана ясно след днешното заседание на Дисциплинарната комисия (ДК) към БФС. На него бяха разгледани инцидентите след двубоя от VIII кръг "Ботев" (Пд) - "Монтана" (0:1). След приключването на мача ядосани фенове на пловдивския тим нахлуха на терена, за да търсят обяснение от футболистите за слабата игра в този двубой, а и от началото на сезона. Опасенията в Пловдив бяха, че това дисциплинарно провинение може да донесе наказание за "Ботев" - лишаване от домакинство, което БФС преобразува в домакинство без публика.

В крайна сметка ДК наложи само глоба от 3000 лв. на "Ботев", като преценката е, че публиката е навлязла след края на срещата. Наложена е и санкция от 500 лв. - за хвърлен предмет.

Около това дерби с "Левски" се създаде достатъчно предварително напрежение. От пловдивския клуб, а и феновете на тима вече изразиха недоволството си от БФС, че мачът е насрочен за прекалено ранен час - 17:30 ч. (в работен ден), и това ще попречи на доста хора да са на стадиона. От футболния съюз обаче оставиха този час.

Всъщност ДК наложи по-голяма глоба - общо 4300 лв., на другия пловдивски клуб, "Локомотив", заради прояви на феновете при равенството 1:1 с "Лудогорец". От тази сума 2000 лв. са за обидни скандирания, 1000 лв. е за закъснение на началото на второто полувреме, още 1000 лв. е за хвърлена факла на терена и 300 лв. е за нерегламентирано използване на факли.

Комисията глоби общо с 19 600 лв. на клубовете от Първа лига след мачовете от VIII кръг. Следващата по размер санкция след тези на "Локомотив" и "Ботев", е на "Берое" - 3000 лв. (2000 лв. за нецензурни скандирания и 1000 лв. за закъснение на началото на второто полувреме).

СТАНА ЯСЕН РЕФЕРЪТ ЗА ДЕРБИТО В ПЕТЪК

След като БФС отхвърли искането на "Левски" да бъде назначен чуждестранен рефер за дербито с "Лудогорец" от IX кръг, днес станаха ясни и съдиите, които получиха наряд за мача, който е в петък (19 септември) от 20:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов". Главен рефер ще е Радослав Гидженов с асистенти на терена Мирослав Иванов и Георги Дойнов. Четвърти съдия ще е Мариян Гребенчарски. За VAR ще отговаря Венцислав Митрев, а негов асистент ще е Владимир Вълков.