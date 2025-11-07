Веласкес: Ще изцедим и последната капчица пот заради феновете на "Левски"

Пълна отдаденост на терена и вкарване на мача в русло, удобно на "Левски" - това ще бъде ключът към победата над ЦСКА утре, според треньора на "сините" Хулио Веласкес.

"Не съм съгласен, че в такива мачове моментната форма няма значение. Тя винаги има огромно значение. Оттук-нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такива мачове като утрешния. Но, както и във всички мачове досега, влизаме с отговорност, отдаденост и работим по същия начин, по който работим всяка една мачова седмица. Очевидно ще вземем под внимание силните и слабите страни на съперника и със сигурност ще искаме да проведем мача в руслото, което устройва нас. Ще се опитаме на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника. Трябва да бъдем благодарни за подкрепата на публиката досега. Това изисква от нас да бъдем още по-отговорни. До последната капчица пот, която може да изцедим не само утре, а и във всеки мач", коментира испанецът.

Относно тима на ЦСКА той коментира: "Говорим за отбор със сериозен потенциал и трябва да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно съм, че разполагат в последната четвърт на терена с изключително добри футболисти. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни, по-консистентно изглеждат. Разбира се, трябва да отбележа футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространства, ще страдаш."

Неприятната новина за Веласкес е контузията на френското крило Карл Фабиен. Той със сигурност отпада за утрешното дерби. Сънародникът му Мазир Сула обаче се възстновява по-бързо от очакваното, след като контузи глезен при победата с 3:0 над "Арда" в неделя. Дори има шанс Сула да попадне в групата за двубоя, но Веласкес ще вземе решение довечера, след като мине последната тренировка.

Двубоят утре е от 15:00 ч. на ст. "Васил Левски" и феновете на "сините" вече са изкупили всички отпуснати за тях билети - около 21 000 бройки. Мачът ще се предава пряко по Диема спорт, а главен рефер ще бъде Радослав Гидженов.