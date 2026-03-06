Спортът по телевизията - 7 март

Диема спорт 3
02:15 Формула 3: ГП на Австралия, спринт
03:30 Формула 1: ГП на Австралия, трета тренировка
05:10 Формула 2: ГП на Австралия, спринт
07:00 Формула 1: ГП на Австралия, квалификация
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Холщайн" (Кил)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Щутгарт"
19:45 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Рексъм" - "Челси"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"
12:00 Голф: "Йобург Оупън", III ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Берое"
22:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №1, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)
Евроспорт 2
09:55 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лахти, спринт, квалификация
12:45 Колоездене (жени): "Страде Бианки"
15:15 Колоездене (мъже): "Страде Бианки"
19:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", III ден
Евроспорт 1
10:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш
11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане
13:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш
14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 12,5 км масов старт
15:25 Северна комбинация: СК в Лахти, отборен спринт
16:25 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 4х7,5 км щафета
17:55 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца
БНТ 3
11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х7,5 км щафета (юноши до 19 г.)
14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Шплиндерув Млин, паралелен слалом
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х7,5 км щафета (младежи до 21 г.)
16:55 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Марица" (Пловдив)
Диема спорт
12:15 Футбол: Втора лига, "Вихрен" - "Беласица"
15:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Черно море"
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Арда"
20:00 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Страсбург"
22:05 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Мансфилд" - "Арсенал"
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Шефилд Уензди"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Блекбърн" - "Портсмут"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Байер" (Леверкузен)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Кайзерслаутерн"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Майорка"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Жирона"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Барселона"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Комо"
19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Удинезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Пиза"
Макс спорт 1
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Шотландия - Франция
18:40 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Англия
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Роберто Баутиста Агут - Джак Дрейпър
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Новак Джокович - Камил Майхжак
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Карлос Алкарас - Григор Димитров
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Джейкъб Фърнли - Тейлър Фриц
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Даниил Медведев - Алехандро Табило
Ринг
17:30 Футбол: Ередивизи, "Грьонинген" - "Аякс"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - АЗ "Алкмаар" (II полувреме)