Спортът по телевизията - 7 март

Диема спорт 3

02:15 Формула 3: ГП на Австралия, спринт

03:30 Формула 1: ГП на Австралия, трета тренировка

05:10 Формула 2: ГП на Австралия, спринт

07:00 Формула 1: ГП на Австралия, квалификация

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Холщайн" (Кил)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Щутгарт"

19:45 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Рексъм" - "Челси"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"

12:00 Голф: "Йобург Оупън", III ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Берое"

22:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №1, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)

Евроспорт 2

09:55 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лахти, спринт, квалификация

12:45 Колоездене (жени): "Страде Бианки"

15:15 Колоездене (мъже): "Страде Бианки"

19:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", III ден

Евроспорт 1

10:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш

11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, спускане

13:15 Ски (мъже): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш

14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 12,5 км масов старт

15:25 Северна комбинация: СК в Лахти, отборен спринт

16:25 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 4х7,5 км щафета

17:55 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, голяма шанца

БНТ 3

11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х7,5 км щафета (юноши до 19 г.)

14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Шплиндерув Млин, паралелен слалом

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х7,5 км щафета (младежи до 21 г.)

16:55 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Марица" (Пловдив)

Диема спорт

12:15 Футбол: Втора лига, "Вихрен" - "Беласица"

15:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Черно море"

17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Арда"

20:00 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Страсбург"

22:05 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Мансфилд" - "Арсенал"

17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Шефилд Уензди"

19:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)

22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Блекбърн" - "Портсмут"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Байер" (Леверкузен)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Кайзерслаутерн"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Майорка"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Жирона"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Барселона"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Комо"

19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Удинезе"

21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Пиза"

Макс спорт 1

16:10 Ръгби: "Шестте нации", Шотландия - Франция

18:40 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Англия

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Роберто Баутиста Агут - Джак Дрейпър

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Новак Джокович - Камил Майхжак

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Карлос Алкарас - Григор Димитров

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Джейкъб Фърнли - Тейлър Фриц

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Даниил Медведев - Алехандро Табило

Ринг

17:30 Футбол: Ередивизи, "Грьонинген" - "Аякс"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Спортинг" (Лисабон)

22:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - АЗ "Алкмаар" (II полувреме)