Спортът по телевизията - 6 април

Диема спорт 2
02:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Оксфорд"
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Бирмингам"
19:30 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Мидълзбро"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Хъл Сити" - "Ковънтри"
Диема спорт
04:00 Бокс: верига "Зуфа"
17:00 Футбол: Първа лига, "Септември" - "Ботев" (Враца)
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Хюстън Рокетс"
20:30 Футбол: Купа на Англия, жребий за 1/2-финалите
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Андрей Рубльов - Нуно Боржеш
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Себастиан Баес - Стан Вавринка
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Франсиско Серундоло - Стефанос Циципас
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Артур Риндеркнеш - Карен Хачанов
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Иржи Лехечка - Емилио Нава
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Жоао Фонсека - Габриел Диало
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, Флавио Коболи - Франсиско Комесаня
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Виляреал"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Комо"
16:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Аталанта"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Дженоа"
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Милан"
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (жени): Обиколка на Мускрон
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, I етап
Нова спорт
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Уотфорд" - "Чарлтън"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Спортинг" (Хихон) - "Реал Сосиедад Б"
Ринг
22:45 Футбол: Примейра лига, "Каза Пиа" - "Бенфика"