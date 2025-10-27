Медия без
Спортът по телевизията - 28 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Сейнт Луис Блус"
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Феликс Оже-Алиасим - Франсиско Комесаня
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Денис Шаповалов - Жоао Фонсека
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Алехандро Давидович Фокина - Валентин Ройер
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Виртус" (Болоня)
22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Фенербахче"

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Кливланд Кавалиърс"
19:30 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Волфсбург" - "Холщайн" (Кил)
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Рексъм" - "Кардиф"

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Денвър Нъгетс"
19:30 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Борусия" (Дортмунд)
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Енерги" (Котбус) - РБ (Лайпциг)

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Валентин Вашеро - Иржи Лехечка
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Корентен Муте - Райли Опелка
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Жауме Мунар - Даниил Медведев
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Карлос Алкарас - Камерън Нори
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Тейлър Фриц - Александър Вукич

Диема спорт

12:45 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Спартак" (Плевен) - "Ботев" (Пловдив)
15:45 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Фратрия" - "Арда"
18:45 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пловдив)
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Уикъмб" - "Фулъм"

Нова спорт

19:30 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Хайденхайм" - "Хамбургер"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Карлсруе"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Лече" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Милан"

Макс спорт 4

21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид)

 

