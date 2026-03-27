Спортът по телевизията - 28 март

Диема спорт 3
04:30 Формула 1: ГП на Япония, трета тренировка
08:00 Формула 1: ГП на Япония, квалификация
19:00 Футбол: контрола, Шотландия - Япония
23:55 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Диема спорт 2
07:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Токио Верди" - "Сталион Лагуна"
10:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Негоян" - "Хо Ши Мин Сити"
14:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Харогейт Таун" - "Нотс Каунти"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Билбао"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Реал" (Мадрид)
02:00 Бокс: бойно събитие в Лас Вегас, Себастиан Фундора - Кийт Търман
Макс спорт 1
10:00 Голф: "Индиън Оупън", III ден
Евроспорт 1
10:15 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, отборно
12:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос
13:50 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, мъже
17:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос
19:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, танцови двойки
Нова спорт
11:50 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
14:00 Худ. гимнастика: СК в София, церемония по откриване
14:25 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли
Евроспорт 2
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VI етап
19:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", III ден
Макс спорт 3
17:00 Moto GP: ГП на САЩ, втора тренировка
17:50 Moto GP: ГП на САЩ, квалификация
19:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на САЩ, квалификации
21:50 Moto GP: ГП на САЩ, спринт
Диема спорт
19:00 Футбол: контрола, Унгария - Словения
22:00 Кикбокс: 8TKO #25, бойно събитие в Хага
Макс спорт 4
19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Малага" - "Леганес"
22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Спортинг" (Хихон) - "Депортиво" (Ла Коруня)