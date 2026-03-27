Спортът по телевизията - 28 март

Диема спорт 3

04:30 Формула 1: ГП на Япония, трета тренировка

08:00 Формула 1: ГП на Япония, квалификация

19:00 Футбол: контрола, Шотландия - Япония

23:55 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Диема спорт 2

07:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Токио Верди" - "Сталион Лагуна"

10:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Негоян" - "Хо Ши Мин Сити"

14:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Харогейт Таун" - "Нотс Каунти"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Билбао"

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Реал" (Мадрид)

02:00 Бокс: бойно събитие в Лас Вегас, Себастиан Фундора - Кийт Търман

Макс спорт 1

10:00 Голф: "Индиън Оупън", III ден

Евроспорт 1

10:15 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, отборно

12:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос

13:50 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, мъже

17:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос

19:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, танцови двойки

Нова спорт

11:50 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

14:00 Худ. гимнастика: СК в София, церемония по откриване

14:25 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VI етап

19:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", III ден

Макс спорт 3

17:00 Moto GP: ГП на САЩ, втора тренировка

17:50 Moto GP: ГП на САЩ, квалификация

19:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на САЩ, квалификации

21:50 Moto GP: ГП на САЩ, спринт

Диема спорт

19:00 Футбол: контрола, Унгария - Словения

22:00 Кикбокс: 8TKO #25, бойно събитие в Хага

Макс спорт 4

19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Малага" - "Леганес"

22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Спортинг" (Хихон) - "Депортиво" (Ла Коруня)