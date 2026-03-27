Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 28 март

Днес, 04:04

Диема спорт 3

04:30 Формула 1: ГП на Япония, трета тренировка
08:00 Формула 1: ГП на Япония, квалификация
19:00 Футбол: контрола, Шотландия - Япония
23:55 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Диема спорт 2

07:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Токио Верди" - "Сталион Лагуна"
10:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Негоян" - "Хо Ши Мин Сити"
14:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Харогейт Таун" - "Нотс Каунти"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Билбао"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Реал" (Мадрид)
02:00 Бокс: бойно събитие в Лас Вегас, Себастиан Фундора - Кийт Търман

Макс спорт 1

10:00 Голф: "Индиън Оупън", III ден

Евроспорт 1

10:15 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, отборно
12:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос
13:50 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, мъже
17:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос
19:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, танцови двойки

Нова спорт

11:50 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
14:00 Худ. гимнастика: СК в София, церемония по откриване
14:25 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VI етап
19:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", III ден

Макс спорт 3

17:00 Moto GP: ГП на САЩ, втора тренировка
17:50 Moto GP: ГП на САЩ, квалификация
19:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на САЩ, квалификации
21:50 Moto GP: ГП на САЩ, спринт

Диема спорт 

19:00 Футбол: контрола, Унгария - Словения
22:00 Кикбокс: 8TKO #25, бойно събитие в Хага

Макс спорт 4

19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Малага" - "Леганес"
22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Спортинг" (Хихон) - "Депортиво" (Ла Коруня)

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)
23 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
16 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?