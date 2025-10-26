Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 27 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 3

01:00 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Лос Анджелис Кингс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Лучано Дардери - Артур Казо
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Фабиан Марожан - Артур Риндеркнеш
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Джейкъб Фърнли - Андрей Рубльов
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Джовани Мпечи Перикар - Григор Димитров
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Карен Хачанов - Итън Куин

Макс спорт 2

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Флавио Коболи - Томаш Махач
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Камерън Нори - Себастиан Баес
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Александър Вукич - Терънс Атман
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Порт Вейл" - "Стокпорт"

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Морейрензе" - "Порто"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
25 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте