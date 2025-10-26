Спортът по телевизията - 27 октомври

Макс спорт 3
01:00 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Лос Анджелис Кингс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Лучано Дардери - Артур Казо
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Фабиан Марожан - Артур Риндеркнеш
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Джейкъб Фърнли - Андрей Рубльов
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Джовани Мпечи Перикар - Григор Димитров
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Карен Хачанов - Итън Куин
Макс спорт 2
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Флавио Коболи - Томаш Махач
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Камерън Нори - Себастиан Баес
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Александър Вукич - Терънс Атман
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Порт Вейл" - "Стокпорт"
Ринг
22:15 Футбол: Примейра лига, "Морейрензе" - "Порто"