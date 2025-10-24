Медия без
Спортът по телевизията - 26 октомври

Днес, 03:03

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", III ден
14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Оверисе
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Оверисе
18:20 Колоездене: СП на писта, Сантяго
22:30 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

00:30 Колоездене: СП на писта, Сантяго
10:30 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш
13:45 Ски (мъже): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал, Джак Лисовски - Джъд Тръмп / Марк Алън (I сесия)
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", финал, Джак Лисовски - Джъд Тръмп / Марк Алън (II сесия)

Макс спорт 2

04:30 Moto GP: ГП на Малайзия, загрявка
05:50 Moto 3: ГП на Малайзия, състезание
07:15 Moto 2: ГП на Малайзия, състезание
09:00 Moto GP: ГП на Малайзия, състезание
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рилски спортист"
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, финал, Алехандро Давидович Фокина - Жоао Фонсека
19:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Бъфало Билс"
22:20 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Далас Каубойс"

Макс спорт 3

04:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", IV ден
13:30 Футбол: Серия А, "Торино" - "Дженоа"
16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Рома"
19:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Ювентус"

Макс спорт 1

07:05 Суперкарс: Голд Коуст, второ състезание
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, финал, Яник Синер - Александър Зверев
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Твенте" - "Аякс"
15:30 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"
17:30 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Хибърниън" (II полувреме)
18:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Утрехт" (II полувреме)
20:00 Футбол: Примейра лига, "Тондела" - "Спортинг" (Лисабон)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Каза Пиа"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Дея спорт"

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Баскония"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Манчестър Сити"
19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Волос"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Страсбург"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Хановер" 
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Фрайбург" 
18:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Майнц 05"
22:00 Формула 1: ГП на Мексико, състезание

Диема спорт

14:30 Футбол: Втора лига, "Пирин" (Благоевград) - "Етър"
17:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Берое"
20:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Бруклин Нетс"

ТВ 1

15:00 Ръгби: Купа на България, финал, "Локомотив" (София) - "Валяците" (Перник)

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Тотнъм"
21:30 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"
00:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 4

17:15 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Селта"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Алавес"

 

спортна ТВ програма

