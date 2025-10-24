Спортът по телевизията - 25 октомври

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", II ден

09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, танцови двойки

11:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, жени

13:40 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, мъже

15:50 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, спортни двойки

Евроспорт 1

00:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго

10:30 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш

13:45 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал, Джак Лисовски - Джоу Юелун

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал, Джъд Тръмп - Марк Алън

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Калгари Флeймс"

08:15 Суперкарс: Голд Коуст, първо състезание

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал, Яник Синер - Алекс де Минор

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал, Лоренцо Музети - Александър Зверев

22:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Колорадо Авъланч"

Макс спорт 2

05:00 Moto GP: ГП на Малайзия, втора тренировка

05:50 Moto GP: ГП на Малайзия, квалификация

07:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Малайзия, квалификации

10:00 Moto GP: ГП на Малайзия, спринт

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал, Жоао Фонсека - Жауме Мунар

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Славия"

21:00 ММА: UFC 321, Том Аспинал - Сирил Ган

Макс спорт 3

06:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", III ден

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Комо"

19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Интер"

21:45 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Аталанта"

Диема спорт

13:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)

15:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Черно море"

18:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Добруджа"

20:30 Формула 1: ГП на Мексико, трета тренировка

БНТ 3

14:00 Преодоляване на препятствия: СП в Пекин

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Елверсберг"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн (Мюнхен)

19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Фортуна" (Дюселдорф)

00:00 Формула 1: ГП на Мексико, квалификация

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Падерборн"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Фулъм"

20:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Тулуза"

22:05 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Уест Бромич"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Съндърланд"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Ливърпул"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Овиедо"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Елче"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Хетафе"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Виляреал"

Ринг

22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Ароука"