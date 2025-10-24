Спортът по телевизията - 25 октомври

Евроспорт 2
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", II ден
09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, танцови двойки
11:30 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, жени
13:40 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, мъже
15:50 Фигурно пързаляне: ГП в Китай, волна програма, спортни двойки
Евроспорт 1
00:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго
10:30 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, I манш
13:45 Ски (жени): СК в Зьолден, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал, Джак Лисовски - Джоу Юелун
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", 1/2-финал, Джъд Тръмп - Марк Алън
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Калгари Флeймс"
08:15 Суперкарс: Голд Коуст, първо състезание
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал, Яник Синер - Алекс де Минор
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал, Лоренцо Музети - Александър Зверев
22:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Колорадо Авъланч"
Макс спорт 2
05:00 Moto GP: ГП на Малайзия, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Малайзия, квалификация
07:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Малайзия, квалификации
10:00 Moto GP: ГП на Малайзия, спринт
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал, Жоао Фонсека - Жауме Мунар
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Славия"
21:00 ММА: UFC 321, Том Аспинал - Сирил Ган
Макс спорт 3
06:30 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", III ден
16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Комо"
19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Аталанта"
Диема спорт
13:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)
15:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Черно море"
18:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Добруджа"
20:30 Формула 1: ГП на Мексико, трета тренировка
БНТ 3
14:00 Преодоляване на препятствия: СП в Пекин
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Елверсберг"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байерн (Мюнхен)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Кьолн"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Фортуна" (Дюселдорф)
00:00 Формула 1: ГП на Мексико, квалификация
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Падерборн"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Фулъм"
20:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Тулуза"
22:05 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Уест Бромич"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Съндърланд"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Ливърпул"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Елче"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Хетафе"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Виляреал"
Ринг
22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Ароука"