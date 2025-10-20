Спортът по телевизията - 22 октомври

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Едмънтън Ойлърс"

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лондон Лайънс"

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Уензди - "Мидълзбро"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангвон" - "Висел" (Кобе)

15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Сеул"

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, Александър Василев - Яник Теодор Александреску

Нова спорт

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гамба Осака" - "Нам Дин"

16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гоа" - "Ал Насър"

19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Ахли" - "Аркадаг"

21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Мухарак" - "Ал Уасъл"

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алексей Попирин - Матео Беретини

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Даниил Медведев - Нуно Боржеш

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Яник Синер - Даниел Алтмайер

21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алекс де Минор - Филип Мишолич

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Каспер Рууд - Кентен Алис

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Феликс Оже-Алиасим - Габриел Диало

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Тейлър Фриц - Валентин Вашеро

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Якуб Меншик - Жоао Фонсека

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Джак Лисовски - Марк Селби

16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Елиът Слесър - Шон Мърфи

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Марк Алън - Бен Уластън

22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Кайрън Уилсън - Райън Дей

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Цедевита" (Любляна)

21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Карабах"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Ювентус"

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Будьо/Глимт"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул"