Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 22 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Едмънтън Ойлърс"
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лондон Лайънс"

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Уензди - "Мидълзбро"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангвон" - "Висел" (Кобе)
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Сеул"

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, Александър Василев - Яник Теодор Александреску

Нова спорт

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гамба Осака" - "Нам Дин"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гоа" - "Ал Насър"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Ахли" - "Аркадаг"
21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Мухарак" - "Ал Уасъл"

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алексей Попирин - Матео Беретини
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Даниил Медведев - Нуно Боржеш
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Яник Синер - Даниел Алтмайер
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алекс де Минор - Филип Мишолич

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Каспер Рууд - Кентен Алис
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Феликс Оже-Алиасим - Габриел Диало
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Тейлър Фриц - Валентин Вашеро
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Якуб Меншик - Жоао Фонсека

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Джак Лисовски - Марк Селби
16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Елиът Слесър - Шон Мърфи
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Марк Алън - Бен Уластън
22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Кайрън Уилсън - Райън Дей

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Цедевита" (Любляна)
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Карабах"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Ювентус"

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Будьо/Глимт"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар