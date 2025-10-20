Спортът по телевизията - 22 октомври

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Едмънтън Ойлърс"
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лондон Лайънс"
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Уензди - "Мидълзбро"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангвон" - "Висел" (Кобе)
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Сеул"
БНТ 3
10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, Александър Василев - Яник Теодор Александреску
Нова спорт
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гамба Осака" - "Нам Дин"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гоа" - "Ал Насър"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Ахли" - "Аркадаг"
21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Мухарак" - "Ал Уасъл"
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алексей Попирин - Матео Беретини
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Даниил Медведев - Нуно Боржеш
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Яник Синер - Даниел Алтмайер
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алекс де Минор - Филип Мишолич
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Каспер Рууд - Кентен Алис
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Феликс Оже-Алиасим - Габриел Диало
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Тейлър Фриц - Валентин Вашеро
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Якуб Меншик - Жоао Фонсека
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Джак Лисовски - Марк Селби
16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Елиът Слесър - Шон Мърфи
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Марк Алън - Бен Уластън
22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Кайрън Уилсън - Райън Дей
Макс спорт 4
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Цедевита" (Любляна)
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Карабах"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Ювентус"
Ринг
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Будьо/Глимт"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул"