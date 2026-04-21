Спортът по телевизията - 22 април

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №1, "Левски София" - "Нефтохимик"

22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/2-финал, "Страсбург" - "Ница"

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Сан Антонио Спърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/2-финал, "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Зизу Бергс - Марин Чилич

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Дино Прижмич - Матео Беретини

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Роберто Баутиста Агут - Тиаго Тиранте

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жайме Фария - Хуберт Хуркач

20:00 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Селби - Джак Джоунс (I сесия)

16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Рони О`Съливан - Хъ Гуоцян (II сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Селби - Джак Джоунс (II сесия)

Евроспорт 2

13:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, III етап

15:30 Колоездене (мъже): "Флеш Валон"

17:45 Колоездене (жени): "Флеш Валон"

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 69 кг, Галя Шатова

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 79 кг

БНТ 3

19:00 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали

Диема спорт

19:00 Футбол: Купа на България, 1/2-финал, първи мач, "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 2

19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, "Ал Насър" - "Ал Ахли" (Доха)

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Лийдс"

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Атлетико" (Мадрид)

22:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Селта"

Нова спорт

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Манчестър Сити"

Макс спорт 3

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, реванш, "Аталанта" - "Лацио"