Спортът по телевизията - 22 април

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №1, "Левски София" - "Нефтохимик"
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/2-финал, "Страсбург" - "Ница"
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Сан Антонио Спърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/2-финал, "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Зизу Бергс - Марин Чилич
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Дино Прижмич - Матео Беретини
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Роберто Баутиста Агут - Тиаго Тиранте
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жайме Фария - Хуберт Хуркач
20:00 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Селби - Джак Джоунс (I сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Рони О`Съливан - Хъ Гуоцян (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Селби - Джак Джоунс (II сесия)
Евроспорт 2
13:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, III етап
15:30 Колоездене (мъже): "Флеш Валон"
17:45 Колоездене (жени): "Флеш Валон"
Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 69 кг, Галя Шатова
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 79 кг
БНТ 3
19:00 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали
Диема спорт
19:00 Футбол: Купа на България, 1/2-финал, първи мач, "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 2
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, "Ал Насър" - "Ал Ахли" (Доха)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Лийдс"
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Атлетико" (Мадрид)
22:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Селта"
Нова спорт
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, реванш, "Аталанта" - "Лацио"