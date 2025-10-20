Спортът по телевизията - 21 октомври

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Минесота Уайлд"
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Давид Гофен - Марин Чилич
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Джовани Мпечи Перикар - Жоао Фонсека
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Камил Майхжак - Бен Шелтън
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Виляреал" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
10:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Джохор"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ахал" - "Сепахан"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Шабаб Ал Ахли" - "Насаф"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Сад"
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Санфрече Хирошима"
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Брандън Накашима - Лучано Дардери
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Александър Бублик - Алехандро Табило
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алекс де Минор - Юрий Родионов
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Нюкасъл" - "Бенфика"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Кайрън Уилсън - Оливър Лайнс
16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Али Картър - Стан Муди
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Джъд Тръмп - Джаксън Пейдж
22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Пан Дзюнсю - Джон Хигинс
Макс спорт 3
15:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Олимпиакос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Кайрат" - "Пафос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бристъл Сити" - "Саутхемптън"