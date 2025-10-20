Медия без
Спортът по телевизията - 21 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Минесота Уайлд"
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Давид Гофен - Марин Чилич
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Джовани Мпечи Перикар - Жоао Фонсека
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Камил Майхжак - Бен Шелтън
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Виляреал" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

10:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Джохор"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ахал" - "Сепахан"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Шабаб Ал Ахли" - "Насаф"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Сад"

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Санфрече Хирошима"

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Брандън Накашима - Лучано Дардери
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Александър Бублик - Алехандро Табило
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алекс де Минор - Юрий Родионов
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Нюкасъл" - "Бенфика"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Кайрън Уилсън - Оливър Лайнс
16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Али Картър - Стан Муди
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Джъд Тръмп - Джаксън Пейдж
22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", II кръг, Пан Дзюнсю - Джон Хигинс

Макс спорт 3

15:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Олимпиакос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Арсенал" - "Атлетик" (Билбао)

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Кайрат" - "Пафос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бристъл Сити" - "Саутхемптън"

 

