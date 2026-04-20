Спортът по телевизията - 21 април

Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №2, "Ню Йорк Никс" - "Атланта Хоукс"
21:45 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Хъл Сити"
Макс спорт 2
04:30 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"
21:45 Баскетбол: Евролига, плейин, "Барселона" - "Цървена звезда"
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джъд Тръмп - Гари Уилсън (I сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Рони О`Съливан - Хъ Гуоцян (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джъд Тръмп - Гари Уилсън (II сесия)
Евроспорт 2
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, II етап
Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 63 кг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 71 кг, Диян Пампорджиев
БНТ 3
17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №1, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"
19:30 Борба: ЕП в Тирана, кл. стил, финали
Диема спорт
19:00 Футбол: Купа на България, 1/2-финал, първи мач, "Лудогорец" - ЦСКА
Нова спорт
19:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/2-финал, "Мачида Зелвия" - "Шабаб Ал Ахли"
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Осасуна"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Алавес"
Макс спорт 1
20:30 Футбол: Купа на Турция, 1/4-финал, "Коняспор" - "Фенербахче"
22:10 Футбол: Купа на Франция, 1/2-финал, "Ланс" - "Тулуза"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Челси"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, реванш, "Интер" - "Комо"