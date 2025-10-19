Спортът по телевизията - 20 октомври

Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Лучано Дардери - Брандън Накашима
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Алехандро Табило - Александър Бублик
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Карен Хачанов - Талон Грикспор
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Бари Хоукинс - Зак Шуърти
16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Шон Мърфи - Дейвид Лили
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Марк Алън - Робърт Милкинс
22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Марк Уилямс - Лун Дзъхуан
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Дженсън Бруксби - Александър Мюлер
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Лоренцо Сонего - Алехандро Давидович Фокина
21:45 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Удинезе"
Нова спорт
16:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Aл Уахда" - "Ал Духаил"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шарджа" - "Трактор"
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Септември" (София)
20:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Монтана"
Диема спорт 3
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шорта" - "Ал Итихад"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Черно море"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кадис" - "Бургос"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Валенсия"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Брентфорд"