Спортът по телевизията - 20 ноември

Днес, 06:06

Нова спорт

09:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Ийст Бенгал" - "Ухан Дзянда"
11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №1
13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №2
15:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №3
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №1
20:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №2
22:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №3

Диема спорт 3

13:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Бам Хатун"

Диема спорт 2

14:00 Футбол: жребий за плейофите за Мондиал 2026, зона "Европа"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Питърбъро" - "Стокпорт"

Евроспорт 1

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал, Кайрън Уилсън - Нийл Робъртсън
17:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал, Марк Алън - Джон Хигинс
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал, Джъд Тръмп - Марк Уилямс
22:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи

Евроспорт 2

19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", I ден
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

Макс спорт 1

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Барселона"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Жалгирис"

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Париж"

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Апоел" (Тел Авив)

 

