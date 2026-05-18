Спортът по телевизията - 20 май

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Флуминензе" - "Боливар"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Бока Хуниорс" - "Крузейро"
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Стан Вавринка - Алекс Микелсън
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Едас Бутвилас - Александър Бублик
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №1, "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Ховентут"
Нова спорт
08:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/2-финал, "Мелбърн Сити" - "Токио Верди"
13:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/2-финал, "Негоян" - "Сувон"
БНТ 3
10:00 Футбол 6: Socca Eurocup, България - Ирландия
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Стефанос Циципас - Лърнър Тиен
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Тейлър Фриц - Алексей Попирин
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Рафаел Колиньон - Каспер Рууд
17:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Австрия - Швейцария
Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХI етап
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Феликс Оже-Алиасим - Александър Ковачевич
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Юго Умбер - Карен Хачанов
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Алехандро Давидович Фокина - Алекс де Минор
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Лучано Дардери - Яник Ханфман
21:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Украйна
Нова спорт / Диема спорт
19:00 Футбол: Купа на България, финал, "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №5, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)
21:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Германия
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Футбол: Лига Европа, финал, "Фрайбург" - "Астън Вила"