Спортът по телевизията - 20 май

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Флуминензе" - "Боливар"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Бока Хуниорс" - "Крузейро"
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Стан Вавринка - Алекс Микелсън
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Едас Бутвилас - Александър Бублик

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №1, "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Ховентут"

Нова спорт

08:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/2-финал, "Мелбърн Сити" - "Токио Верди"
13:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/2-финал, "Негоян" - "Сувон"

БНТ 3

10:00 Футбол 6: Socca Eurocup, България - Ирландия

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Стефанос Циципас - Лърнър Тиен
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Тейлър Фриц - Алексей Попирин
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Рафаел Колиньон - Каспер Рууд
17:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Австрия - Швейцария

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХI етап

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Феликс Оже-Алиасим - Александър Ковачевич
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Юго Умбер - Карен Хачанов
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Алехандро Давидович Фокина - Алекс де Минор
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Лучано Дардери - Яник Ханфман
21:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Украйна

Нова спорт / Диема спорт

19:00 Футбол: Купа на България, финал, "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА 

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №5, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)
21:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Германия

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Футбол: Лига Европа, финал, "Фрайбург" - "Астън Вила"

 

