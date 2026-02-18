Медия без
Спортът по телевизията - 19 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Франсиско Серундоло - Тиаго Тиранте
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Алехандро Табило - Франческо Пасаро
12:00 Голф: "Кения Оупън", I ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Карен Хачанов
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал, Якуб Меншик - Яник Синер

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Алекс Микелсън - Себастиан Корда
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Маркос Гирон - Каспер Рууд
16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)
19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Рилски спортист" - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро

Диема спорт 3

09:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Макартър" - "Банкок Юнайтед"

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), Италия - Швейцария
10:45 Милано Кортина 2026: ски алпинизъм (жени), спринт, квалификации
12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп
12:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), акробатика
13:50 Милано Кортина 2026: ски алпинизъм (жени), спринт, финали
15:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), мач за бронза, Швейцария - Швеция
18:10 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 1500 м
19:35 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), волна програма

БНТ 3 / Евроспорт 2

11:00 Милано Кортина 2026: северна комбинация (отборно), ски скокове

Евроспорт 2

13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, IV етап
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, II етап
20:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), финал, САЩ - Канада
23:10 Снукър: Шампионат на играчите, 1/4-финал, Джъд Тръмп - Марк Уилямс

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:55 Милано Кортина 2026: северна комбинация (отборно), спринт

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (жени), волна програма

Нова спорт

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Гамба Осака" - "Поханг Стийлърс"
19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Валенсия" - "Ховентут"
22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Макс спорт 3

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал, Стефанос Циципас - Андрей Рубльов
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/4-финал, Иржи Лехечка - Артур Фис
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, "Лудогорец" - "Ференцварош"

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, ПАОК - "Селта"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, "Селтик" - "Щутгарт"

Ринг

19:45 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, първи мач, "Зрински" (Мостар) - "Кристъл Палас"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, "Панатинайкос" - "Виктория" (Пилзен)

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, "Фенербахче" - "Нотингам"
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, "Лил" - "Цървена звезда"

 

