Спортът по телевизията - 18 октомври

Макс спорт 1
02:00 Moto GP: ГП на Австралия, втора тренировка
02:50 Moto GP: ГП на Австралия, квалификация
04:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австралия, квалификации
07:00 Moto GP: ГП на Австралия, спринт
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал, Джеймс Дъкуърт - Даниил Медведев
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал, Холгер Руне - Юго Умбер
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал, Елиас Имер / Денис Шаповалов - Каспер Рууд
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Фатех"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Сан Хосе Шаркс"
11:30 WRC: рали "Централна Европа", SS10 Кепли 1
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Миньор" (Перник)
16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Берое" - "Левски София"
19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:30 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Едмънтън Ойлърс"
Евроспорт 1
05:55 Триатлон: PTO тур, Уолонгонг
14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, IV етап
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", III ден
15:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Майорка"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Жирона"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Кайзерслаутерн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Рио Бреоган"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Челси"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Евертън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Арсенал"
22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Авър"
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Куинс Парк Рейнджърс" - "Милуол"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Лийдс"
20:00 Формула 1: ГП на САЩ, спринт
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Херта" (Берлин)
00:00 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация
Евроспорт 2
14:50 Супербайк: СШ в Испания, първо състезание
16:00 Суперспорт: СШ в Испания, първо състезание
19:10 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, мъже
21:00 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, спортни двойки
Диема спорт
15:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Славия"
17:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Спартак 1918" (Варна)
20:15 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Локомотив" (Горна Оряховица)
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Верона"
19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Интер"
Ринг
19:45 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Гоу Ахед Ийгълс"
22:00 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - АЗ "Алкмаар"