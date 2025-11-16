Медия без
Спортът по телевизията - 18 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Каролина Хърикейнс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Клуж" - "Апоел" (Йерусалим)
21:00 Баскетбол: Еврокупа, "Доломити Енерджия" (Тренто) - "Найнърс" (Кемниц)

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Милуоки Бъкс"
19:00 Футбол: контрола, Кипър - Естония
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Испания - Турция

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Франция - Белгия, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Франция - Белгия, мач №2
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Уелс - Северна Македония

Диема спорт 2

18:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, плейоф, реванш, Ирак - ОАЕ
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Австрия - Босна и Херцеговина

Диема спорт

19:30 Футбол (младежи): квалификация за Евро 2027 до 21 г., Шотландия - България
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Шотландия - Дания

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, България - Грузия

 

