Спортът по телевизията - 18 април

Макс спорт 1
03:45 Суперкарс: Крайстчърч, второ състезание
07:15 Суперкарс: Крайстчърч, трето състезание
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал, Андрей Рубльов - Хамад Меджедович
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал, Рафаел Ходар - Артур Фис
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №4, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
БНТ 3
10:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково
14:00 Картинг: "12 часа на България", Хасково
16:20 Картинг: "12 часа на България", Хасково
22:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джао Синтун - Лиъм Хайфилд (I сесия)
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, V етап
18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Уилямс - Антони Ковалски (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джао Синтун - Лиъм Хайфилд (II сесия)
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Нюрнберг"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Левркузен) - "Аугсбург"
19:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Бурирам Юнайтед" - "Шабаб Ал Ахли"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Бохум"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - РБ (Лайпциг)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Падерборн"
Макс спорт 2
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал, Александър Зверев - Флавио Коболи
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал, Алекс Молчан - Бен Шелтън
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №5, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
22:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №1, "Каролина Хърикейнс" - "Отава Сенатърс"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Фулъм"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Борнемут"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Брайтън"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Манчестър Юнайтед"
Диема спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Лестър"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Уулвърхемптън"
22:05 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Ница"
Евроспорт 2
15:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"
20:00 Голф: PGA тур, "Ар Би Си Херитидж", III ден
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Аталанта"
Макс спорт 4
18:30 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание
22:00 Футбол: Купа на Испания, финал, "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"