Спортът по телевизията - 18 април

Макс спорт 1

03:45 Суперкарс: Крайстчърч, второ състезание

07:15 Суперкарс: Крайстчърч, трето състезание

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал, Андрей Рубльов - Хамад Меджедович

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал, Рафаел Ходар - Артур Фис

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №4, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)

БНТ 3

10:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково

14:00 Картинг: "12 часа на България", Хасково

16:20 Картинг: "12 часа на България", Хасково

22:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джао Синтун - Лиъм Хайфилд (I сесия)

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, V етап

18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Уилямс - Антони Ковалски (I сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джао Синтун - Лиъм Хайфилд (II сесия)

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Нюрнберг"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Левркузен) - "Аугсбург"

19:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Бурирам Юнайтед" - "Шабаб Ал Ахли"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Бохум"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - РБ (Лайпциг)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Падерборн"

Макс спорт 2

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал, Александър Зверев - Флавио Коболи

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал, Алекс Молчан - Бен Шелтън

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №5, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"

22:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №1, "Каролина Хърикейнс" - "Отава Сенатърс"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Фулъм"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Борнемут"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Брайтън"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Манчестър Юнайтед"

Диема спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Лестър"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Уулвърхемптън"

22:05 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Ница"

Евроспорт 2

15:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"

20:00 Голф: PGA тур, "Ар Би Си Херитидж", III ден

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Парма"

19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Лацио"

21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Аталанта"

Макс спорт 4

18:30 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание

22:00 Футбол: Купа на Испания, финал, "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"