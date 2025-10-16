Спортът по телевизията - 17 октомври

Макс спорт 1
02:35 Moto GP: ГП на Австралия, първа тренировка
06:50 Moto GP: ГП на Австралия, тренировка
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал, Юго Умбер - Лоренцо Сонего
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал, Холгер Руне - Томас Ечевери
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал, Себастиан Корда - Каспер Рууд
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал, Елиас Имер - Денис Шаповалов
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Ванкувър Кенъкс"
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал, Джеймс Дъкуърт - Флавио Коболи
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал, Фабиан Марожан - Даниил Медведев
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал, Шинтаро Мочизуки - Алекс Микелсън
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал, Ян-Ленард Щруф - Корентен Муте
20:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Реал" (Мадрид)
21:45 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Партизан"
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", II ден
22:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Еспаньол"
Евроспорт 1
14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, III етап
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал, Иржи Лехечка - Бенжамен Бонзи
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал, Лоренцо Музети - Джовани Мпечи Перикар
20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Панатинайкос"
Евроспорт 2
19:00 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, жени
20:50 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, спортни двойки
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
21:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Шалке 04"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Мидълзбро" - "Ипсуич"
Диема спорт
20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
Диема спорт 3
20:30 Формула 1: ГП на САЩ, първа тренировка
21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Страсбург"
00:30 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация за спринт